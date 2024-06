PD Abruzzo, UN LEGHISTA PESCARESE INNEGGIA ALLA DECIMA MAS: DICIAMO NO AI NOSTALGICI E DIFENDIAMO CON I DENTI I VALORI DELL’ANTIFASCISMO

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Forse in crisi di visibilità dopo aver mancato la rielezione al Comune a Pescara, l’ex consigliere della Lega Armando Foschi ha pubblicato stamattina su Facebook una sua immagine in puro stile Vannacci: ostenta sul volto una mascherina con il logo e il nome della Decima Mas, la famigerata divisione della Repubblica di Salò che ebbe come comandante il futuro golpista Junio Valerio Borghese e che si macchiò di crimini di guerra durante il secondo conflitto mondiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chissà cosa ne pensano Forza Italia e Carlo Masci, che è ancora sindaco anche grazie ai suoi voti – precisa la nota online. Sappiano Foschi e tutti i nostalgici di epoche fortunatamente tramontate che il Partito Democratico difenderà con i denti i valori dell’antifascismo – Siamo contro chi inneggia alla Decima Mas, contro gli squadristi dentro e fuori dal Parlamento, contro le farneticazioni di Vannacci e contro chi celebra con francobolli i gerarchi fascisti – aggiunge la nota pubblicata. A chiunque con nostalgia continua ed evocare gli anni tragici del Ventennio, vogliamo ricordare che la Costituzione italiana è una costituzione antifascista e che questa è la regione della Brigata Maiella, simbolo nazionale della lotta partigiana – si apprende dal portale web ufficiale. Trovino pace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo

