Codice Strada, D’Incecco (Lega): “Bene campagna informazione del Comune di Pescara”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Con la recente approvazione della riforma del Codice della Strada, il governo e la Lega hanno dato dei segnali chiari – La sicurezza stradale e la prevenzione sono priorità assolute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Priorità che non devono rimanere sulla carta”, sottolinea il coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D’Incecco – riporta testualmente l’articolo online. “A tal proposito, rivolgo un plauso alla polizia locale di Pescara e all’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Masci e all’assessore Sulpizio, per la campagna di informazione e sensibilizzazione “Guida Responsabilmente”, avviata su questo importante tema – viene evidenziato sul sito web. Attraverso un’educazione efficace possiamo creare un’adeguata consapevolezza nei fruitori della strada e in particolare nei più giovani – aggiunge la nota pubblicata. Sulle nostre strade a prevalere devono essere le regole e il buonsenso e questo è l’obiettivo del nuovo codice della strada, voluto dal Ministro Salvini – precisa la nota online. Un codice che punta a ridurre le stragi e a salvare le vite”, conclude D’Incecco – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

