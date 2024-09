Come scoprire la predisposizione artistica dei bambini

La predisposizione artistica nei bambini è un argomento affascinante e ricco di sfumature. Fin dai primi anni di vita, i nostri piccoli mostrano segnali che possono indicare una particolare inclinazione verso le attività creative e artistiche e, in questo senso, comprendere e valorizzare queste predisposizioni è fondamentale per favorire il loro sviluppo e fornire loro gli strumenti necessari per esprimersi al meglio, con la possibilità che in futuro queste abilità possano divenire anche un’opportunità di carriera professionale ad alti livelli.

Per capire con attenzione se i nostri figli abbiano davvero delle peculiarità specifiche in questo campo, così da stimolarli e formarli adeguatamente, si possono seguire alcuni step propedeutici a questo scopo, sempre evitando forzature o pressioni.

Osservare i segnali precoci

Il primo passo è certamente l’osservazione. Già nei primissimi mesi di vita, i bambini possono manifestare alcuni segnali che possono essere indicativi di una predisposizione artistica, come un interesse e un’attenzione prolungata verso immagini, colori, suoni e stimoli visivi, in aggiunta a reazioni emotive intense di fronte a espressioni artistiche, come musica, danza o pittura.

Altro elemento da monitorare riguarda la facilità nell’imitare suoni, movimenti e gesti e una spiccata preferenza per attività creative e manipolative, come il disegno, la modellazione della creta o la manipolazione di materiali.

Incoraggiare l’esplorazione creativa

È altresì importante offrire ai bambini numerose opportunità di esplorazione e sperimentazione creativa, fornendo loro una vasta gamma di materiali e strumenti artistici, come colori, pennelli, matite, argilla e musica, per favorisce lo sviluppo delle loro abilità e la scoperta dei loro talenti.

Incoraggiare i bambini a esprimersi liberamente attraverso il disegno, la pittura, la danza o la recitazione può aiutarli a coltivare la loro creatività e a trovare i mezzi di espressione più congeniali e, in quest’ottica, è fondamentale evitare di giudicare o criticare i loro lavori, ma piuttosto valorizzare il loro sforzo e il loro processo creativo.

Riconoscere i diversi tipi di predisposizione artistica

La predisposizione artistica può manifestarsi in modi diversi. Alcuni bambini possono mostrare una spiccata inclinazione visiva, con abilità nel disegno, nella pittura o nella scultura, altri, invece possono avere un talento musicale, dimostrando facilità nell’apprendimento di uno strumento o nell’improvvisazione.

Ci sono poi bambini che eccellono nelle arti performative, come la danza, il teatro o la recitazione, o che possono avere una particolare sensibilità e talento per la scrittura creativa. Essere consapevoli di queste diverse forme di arte aiuta i genitori e gli insegnanti a riconoscere e valorizzare le peculiarità di ciascun bambino.

Fornire un ambiente stimolante

In quest’ottica, creare un ambiente ricco di stimoli artistici e culturali è fondamentale per favorire lo sviluppo delle abilità artistiche del bambino, esponendoli a diverse forme d’arte, come mostre, concerti, spettacoli teatrali e cinematografici.

Al riguardo bisognerebbe concentrarsi sull’accesso a libri, a riviste e materiali che incoraggino l’esplorazione creativa, facendoli anche partecipare a laboratori creativi per bambini di arte, musica, danza o teatro, scolastici ed extrascolastici.

Questo tipo di contesto stimolante aiuta i bambini a scoprire e coltivare i propri talenti, offrendo loro le risorse e le opportunità necessarie per crescere e sviluppare le loro abilità artistiche.

Supportare e valorizzare l’espressione artistica

Infine, è essenziale che i genitori e gli insegnanti siano attenti nel riconoscere e valorizzare l’espressione artistica dei bambini, indipendentemente dal loro livello di abilità, fornendo feedback positivi e incoraggianti, concentrandosi sui progressi e sugli sforzi piuttosto che sui risultati. Una valorizzazione che deve essere presa in considerazione anche nel momento della scelta dell’asilo nido, assicurandosi di optare per una struttura che possa supportare tali inclinazioni.

Al riguardo, è importante evitare confronti con gli altri e focalizzarsi sul percorso individuale di ogni bambino, stimolando la sperimentazione e l’apprendimento attraverso il processo creativo, anziché pensare solo sui risultati finali, celebrando i successi e le piccole vittorie, anche attraverso esposizioni, performances o condivisioni dei lavori. In questo modo, si sviluppa fiducia nelle proprie capacità e autostima, così da incoraggiarli a coltivare la passione per l’arte e a perseverare nel loro percorso di crescita artistica.