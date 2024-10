Comitato Legislazione, Mannetti: “Legge spopolamento comuni montagna va nella giusta direzione”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila – “E’ essenziale tenere alta l’attenzione sulle aree interne e il lavoro fatto finora sulla legge regionale per il contrasto allo spopolamento mi pare andare nella giusta direzione”. Lo dichiara il presidente del Comitato per la legislazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Carla Mannetti, in chiusura dei lavori di questa mattina – si apprende dal portale web ufficiale. La seduta è stata dedicata al confronto sulla relazione degli uffici della Giunta sulla legge 32/2021, che riporta i dati sugli incentivi elargiti da Regione Abruzzo per promuovere la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna – viene evidenziato sul sito web. In particolare, viene promosso l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la residenza nei comuni delle aree interne – si apprende dalla nota stampa. “Il Comitato, di comune accordo, – segnala la Mannetti – ha deciso di chiamare in audizione i Sindaci di alcuni comuni montani tra quelli interessati dalla normativa – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre, chiederemo alla Giunta di fornirci anche il dato relativo agli assegni di natalità, in maniera da avere una visione completa delle misure adottate”. Dal report compilato dal Servizio Riforme e Istituzionali e Territoriali di Regione Abruzzo, si evince che per l’anno 2022 sono state finanziate 496 domande; tra queste, in 11 casi, si tratta di imprenditori che hanno deciso di avviare o trasferire la propria attività nei comuni di Bisegna, Dogliola, Introdacqua, Lama dei Peligni, Massa D’Albe, Monterodomo, Navelli, San Benedetto in Perillis, San Buono – recita il testo pubblicato online. Nel 2023, su 467 domane istruite, 63 chiedono l’avvio di una attività imprenditoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Un dato importante che sta emergendo, sottoposto oggi a ulteriori verifiche, è l’incremento di popolazione nei comuni montani legato all’incentivo – Per il 2022 è stato comunicato un coinvolgimento nella misura di più di 700 abitanti”, dichiara infine Mannetti – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it