Comitato Legislazione: un pdl per leggi di qualità

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il Comitato per la legislazione, presieduto dalla consigliera Carla Mannetti, si è riunito questo pomeriggio per continuare il lavoro di analisi e valutazione della proposta di progetto di legge dal titolo “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”. Si tratta di un corposo documento, predisposto dalla Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale, che dichiara al primo articolo le principali finalità: migliorare la qualità dei testi normativi, innescare una collaborazione proficua e continua tra le strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale preposte alla redazione degli atti normativi ed all’assistenza tecnico-giuridica e legislativa, semplificare e incentivare gli strumenti con cui il Consiglio esercita la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguite – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Tutti i componenti del Comitato, con proficua e competente collaborazione, hanno approfondito i dettagli della proposta e suggerito ulteriori integrazioni al testo – recita il testo pubblicato online. – ha dichiarato la presidente Mannetti – Il documento sarà ora integrato e, nella prossima seduta utile, verrà dato l’ok definitivo per l’avvio dell’iter legislativo”. Sono componenti del Comitato per la Legislazione: Luciano D’Amico (vicepresidente), Maria Assunta Rossi, Daniele D’Amario, Erika Alessandrini, Antonio Di Marco – aggiunge testualmente l’articolo online.

