Commissione Agricoltura: stop mozione contro abbattimento cervi. Ok risoluzione arrosticino DOP e IGP

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La III Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” si è espressa, a maggioranza, contro la mozione che chiedeva la revoca della delibera di Giunta che detta le regole sul prelievo in forma selettiva del cervo e del relativo piano di abbattimento distinto per sesso e classi di età. Il documento ha raccolto il parere contrario dei Commissari di maggioranza, con un esito finale di 18 voti a sfavore, contro i 12 espressi dalle opposizioni a sostegno della revoca – si apprende dal portale web ufficiale. Il consigliere Alessio Monaco (All. Verdi Sinistra) ha chiesto al presidente Nicola Campitelli che la votazione avvenisse per appello nominale, opzione prevista dal regolamento del Consiglio – riporta testualmente l’articolo online. Per tutta la durata del confronto l’assessore regionale Emanuele Imprudente ha assistito alla seduta – si legge sul sito web ufficiale. Prima del voto sono stati ascoltati: Stefano Mattioli, biologo; Arianna Fioravanti, responsabile dei rapporti con le istituzioni OIPA; Bruno Pietriccione, presidente Associazione Appennino Ecosistema – si apprende dal portale web ufficiale. Votata favorevolmente all’unanimità la risoluzione a firma dei consiglieri Verrecchia (FdI), Di Matteo (FI) e Mannetti (Lega), “Riconoscimento DOP e IGP Arrosticino Abruzzese”. Il documento impegna il Presidente della Regione e il Governo regionale a sostenere il percorso di certificazione DOP e IGP del prodotto “Arrosticini d’Abruzzo”. Inoltre, si chiede di incrementare le risorse da destinare al settore dell’ovinicultura per incrementare la produzione locale e incentivare gli allevatori abruzzesi al mantenimento e allo sviluppo di questa storica attività nella regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

