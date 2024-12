Commissione di Vigilanza su Dante Labs e raddoppio ferroviario Pescara-Roma

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– La situazione occupazionale della società Dante Labs srl, è stata oggi all’attenzione della Commissione di Vigilanza, presieduta da Sandro Mariani – precisa la nota online. Sono stati ascoltati Francesco Marrelli, segretario Cgil L’Aquila; Andrea Riposati, legale rappresentante Dante Labs srl; Giacomo D’Ignazio, presidente Fira spa; l’assessore alle Attività produttive, Lavoro e Ricerca industriale, Tiziana Magnacca – si legge sul sito web ufficiale. La società, ha ottenuto un finanziamento di 150 mila euro nel corso del 2016, da parte della Fira spa – si apprende dal portale web ufficiale. E’ attualmente in corso una procedura collettiva di licenziamento e sarà valutata, da parte dell’assessorato, ogni strada percorribile per la salvaguardia dei livelli occupazionali – Il presidente Mariani convocherà una nuova seduta con ulteriori audizioni, così da approfondire i contorni della vicenda – si legge sul sito web ufficiale. La Commissione ha poi proseguito il confronto sul potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma, così come richiesto dal consigliere Antonio Di Marco – In particolar modo, si continua a ragionare sui lavori riguardanti il tracciato sui Lotti 1 e 2, da Chieti Interporto a Manoppello, e da Manoppello a Scafa, con le possibili varianti e su quelli riferiti agli interventi nella provincia dell’Aquila – Sono stati ascoltati Giovanna Brandelli, presidente Aca spa; Giancarlo Misantoni, direttore del Dipartimento Infrastrutture e trasporti della Regione Abruzzo; Chiara De Gregorio, direttore Investimenti Rfi per il centro Italia ed Enrico Dolfi, direttore Divisione ferroviaria Tua spa – si legge sul sito web ufficiale. Nuove audizioni, saranno calendarizzate nelle prossime riunioni.E’ stato rinviato, infine, l’ultimo punto all’ordine del giorno riguardante un diniego di richiesta atti per i “Lavori di allungamento della pista dell’Aeroporto d’Abruzzo”.

