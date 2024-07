Commissione Territorio, esito dei lavori odierni

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Nel pomeriggio odierno si è svolta la seduta della Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”. E’ stato esaminato il provvedimento amministrativo “Approvazione del Piano del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise” con l’audizione della responsabile dell’Ufficio Parchi e Riserve Serena Ciabò. Il presidente della Commissione, Emiliano Di Matteo ha fissato al 12 luglio il termine per la presentazione delle richieste per ulteriori audizioni – Approvato all’unanimità il provvedimento amministrativo relativo al Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ) che prevede la modifica al Piano Regionale Paesistico P.R.P. nell’ambito della procedura approvazione del Piano Regolatore Esecutivo P.R.E. E’ stato approvato a maggioranza l’altro provvedimento amministrativo all’ordine del giorno “Programma triennale della viabilità regionale 2008-2010 Deliberazione n.101/4 del 29 04 2008. Intervento n.3 inserito nella tab. B2, provincia di l’Aquila, annualità 2009 di importo pari ad € 850.000,00. Rimodulazione intervento”. Infine, la Commissione ha espresso parere favorevole sulla Delibera della Giunta regionale relativa alla “Sostituzione della cabinovia esaposto RC04 “Vallone-Monte Pratello” con una cabinovia a dieci posti ad agganciamento automatico, in comune di Rivisondoli (AQ) da parte della ditta Sifatt srl”.

