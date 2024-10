Commissioni Bilancio e Sanità, l’esito dei lavori odierni

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– La Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali, presieduta da Vincenzo D’Incecco, si è riunita questa mattina per esaminare due progetti di legge, di iniziativa della Giunta regionale, per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il primo riguarda il riconoscimento della spesa per la fornitura di un hardware per la programmazione e pianificazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale ed è stato illustrato da Alessandro Mucci, dirigente del Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – precisa la nota online. Il provvedimento ha avuto il parere favorevole della maggioranza e quello contrario delle opposizioni – precisa il comunicato. Al secondo punto all’ordine del giorno, il progetto di legge per il riconoscimento della spesa per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto del fiume Saline a Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo l’intervento di Vittorio Di Biase, responsabile del Servizio del Genio Civile, il testo ha ottenuto il parere favorevole della maggioranza e quello contrario delle opposizioni – aggiunge la nota pubblicata. La Commissione Bilancio ha poi proseguito i lavori in seduta congiunta con la Commissione Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro per l’esame del progetto di legge, a firma Sospiri, “Disposizioni in materia sociale, attività produttive, cultura e di natura istituzionale” illustrato dalla dirigente del Consiglio regionale Anna Caporale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I presidenti delle due Commissioni Paolo Gatti e D’Incecco, hanno aggiornato la seduta a martedì 5 novembre prevedendo le audizioni dei Dipartimenti per le Politiche sociali, Bilancio e Sanità per gli approfondimenti chiesti dai Commissari – precisa la nota online.

