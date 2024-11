Comprensivo 2, dall’anno scolastico 2025/26 al quartiere Santa Maria torna la scuola

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 14 novembre 2024 – Nella mattinata odierna il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino hanno preso parte a un tavolo di confronto con la dirigente del Comprensivo 2, Simona Di Salvatore, con tutte le componenti scolastiche (genitori, docenti e Ata). “Si tratta di un incontro a distanza di tempo dal provvedimento di delocalizzazione del plesso Vicentini della Porta, Corradi e via Arenazze emesso a causa del dissesto idrogeologico a tutela dell’incolumità di bambini e residenti – così il sindaco e l’assessore Giammarino – da cui è emersa la volontà condivisa di restituire al quartiere di Santa Maria, un polo educativo per la scuola secondaria di primo grado – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di un impegno sentito anche dall’Amministrazione al fine di tornare a garantire alla popolazione di quest’area urbana la fruizione del servizio scolastico, come punto cardine per la vita cittadina – viene evidenziato sul sito web. E’ noto che a causa del dissesto idrogeologico abbiamo dovuto mettere in sicurezza alunni e famiglie dei plessi citati che ricadevano nell’area più a rischio, che da maggio 2023 sono stati delocalizzati e accolti in modo solidale in altri istituti – precisa la nota online. Per l’anno scolastico 2025/26, grazie alla sinergia con la dirigente Simona Salvatore e di concerto con gli altri componenti il tavolo, si è individuata, una soluzione possibile, quella di collocare l’intera scuola secondaria Vicentini della porta nell plesso di via per Francavilla e, contestualmente, il plesso primaria Corradi nei locali del plesso della primaria di Madonna del freddo – aggiunge testualmente l’articolo online. Al fine di rendere possibile tale sistemazione, l’Amministrazione attuerà gli interventi migliorativi ritenuti necessari agli edifici scolastici interessati, in modo da rendere oltre che sicuri anche decorosi gli ambienti – precisa la nota online. Procederemo in linea con la scadenza prossima ventura attraverso un’apposita ordinanza, un impegno importante e tangibile, vista l’attuabilità della soluzione”.

