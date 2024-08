COMUNICAZIONE PER IL RITIRO TESSERA “AMORE, PASSIONE, TRADIZIONE. DAL 1936

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica che da venerdì 23 agosto alle ore 10:00, i sostenitori che hanno sottoscritto l’abbonamento dal primo giorno utile fino al 20 agosto, potranno ritirare la tessera “AMORE, PASSIONE, TRADIZIONE. DAL 1936” presso il The Official Pescara Calcio Store in via Carducci 69. Coloro che acquisteranno l’abbonamento dal 21 al 28 agosto, potranno ritarare la tessera a partire dal 30 agosto – riporta testualmente l’articolo online. Il ritiro potrà avvenire previa presentazione della modulistica ricevuta all’atto della sottoscrizione dello stesso nonché di un valido documento d’identità. Si prega di osservare che il giorno della gara Pescara-Torres (domenica 1 settembre): Sarà possibile ritirare la tessera presso il The Official Pescara Calcio Store fino alle ore 13:00; Non sarà consentito l’ingresso presso lo stadio con la ricevuta provvisoria di acquisto – recita il testo pubblicato online. In nessun caso sarà possibile ritirare la tessera presso lo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia – si apprende dal portale web ufficiale.

