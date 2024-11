Conferenza su approvazione del bilancio.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 14 novembre 2024 – Dati, commenti e tappe del lavoro fatto e di quello che aspetta il Consiglio comunale l’indomani dell’approvazione del Bilancio previsionale 2023/26 stabilmente riequilibrato sono stati al centro della conferenza svoltasi oggi nell’Ufficio del sindaco, in presenza del primo cittadino Diego Ferrara, del presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, dell’intera Giunta e dei consiglieri di maggioranza Paride Paci, Edoardo Raimondi, Silvio Di Primio, Barbara Di Roberto, Aldo Grifone, in presenza anche del responsabile cittadino di Alleanza Verdi e sinistra Luciano Monaco – “Questo momento è l’avvio del riequilibrio, ed è il momento a partire da cui si sbloccano tutti gli adempimenti amministrativi rimasti sospesi dopo la delibera di dissesto, da assolvere entro perentori 120 giorni dalla notifica del decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio avvenuta il 16 ottobre scorso – illustra l’assessora al Bilancio Tiziana Della Penna – . Il pensiero va al passo successivo a cui gli uffici stanno già lavorando che consentirà una moderata programmazione attenendosi alle prescrizioni del Viminale, ma che sarà maggiormente significativa nel bilancio 2025/27 che andremo ad approvare – si apprende dalla nota stampa. Nella continuità corrente di gestione dell’ente dobbiamo mantenere la linea della ristrettezza, sono previste assunzioni tenendo conto della capacità di copertura finanziaria e nel rispetto dei limiti sulla rideterminazione organica dell’Ente, approvata dal Cosfel a luglio 2023; portare avanti i lavori del PNRR e avere un monitoraggio costante sulla riscossione – A proposito di questa funzione che dopo il fallimento di Teateservizi è tornata al Comune nelle more della gara per l’affidamento di questo servizio – riporta testualmente l’articolo online. Per la riscossione della TARI avvenuta temporaneamente con l’aiuto di una società esterna a supporto dell’Ufficio finanziario i dati della settimana scorsa registrano un’effettiva riscossione pari a 6.700.000 al netto dell’ultima rata che riscuoteremo a dicembre e delle tante variazioni portate dagli utenti al front office attivato – recita il testo pubblicato online. Per l’IMU la riscossione è pari a 6.125.000 euro, perfettamente in linea con previsioni e obiettivi prefissati”. “D’obbligo due ringraziamenti: il primo agli Uffici comunali, che hanno portato a termine un impegno non facile fatto di lavoro continuo e coerente; il secondo va ai consiglieri che hanno votato, perché si sono presi una responsabilità importante, per scelte che si sono fatte e si faranno da parte del governo della città che oggi è di centrosinistra, in senso collaborativo per migliorare l’azione e con gli approfondimenti giusti a livello politico – così il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – . Il Consiglio lavora ed è giusto che ci siano prese di posizione ma sempre nell’ottimizzazione del risultato che è quello di dare risposte alla città e farlo anche nel suo momento più difficile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci aspettano ancora tre mesi importanti, l’approvazione del bilancio 2023/2025 rappresenta solo l’inizio della nuova fase amministrativa per l’Ente che sarà tenuto ad approvare successivamente, nei 120 giorni assegnati dal Ministero (da decorrere dal 16 ottobre): il Bilancio di previsione 2024/2026; il Rendiconto 2023 e il Bilancio consolidato 2023. Dal 2025 potremo portare nuova linfa con le assunzioni e iniziare un turnover importante per il Comune, perché le Amministrazioni passano ma la macchina amministrativa lavora sempre per la città, prima che per la politica, ovviamente concretizzando le scelte del governo protempore – L’obiettivo è mandare avanti il risanamento che sarà completo nel 2027, quando i 5 anni dell’iter di uscita dal dissesto saranno compiuti – precisa il comunicato. Questa Amministrazione ha messo in campo lavoro duro e complesso per il bene della città e questo continueremo a fare con tutte le forze di maggioranza” “Chi ha pensato e pensa che il voto di ieri in Consiglio avrebbe dovuto essere un voto pro o contro l’amministrazione Ferrara o per il mantenimento di posizioni di rendita, o, peggio, “poltrone”, si sbaglia di grosso o non conosce bene la mia storia e la mia indole – esordisce il sindaco Diego Ferrara – . Quello di ieri è stato un atto di responsabilità di tutti i consiglieri che hanno votato un bilancio peraltro già approvato lo scorso anno e passato al vaglio del ministero dell’Interno – riporta testualmente l’articolo online. Chi ha votato contro, ha votato contro il risanamento di Chieti e dovrebbe dare conto del perché direttamente alla cittadinanza – Non è riduttivo affermare che l’approvazione sia da considerare un risultato indispensabile e storico, per le tante azioni che renderà possibili – aggiunge la nota pubblicata. Dopo aver messo in campo ogni sforzo per rimettere in linea i conti dell’Ente, rispondiamo con i fatti a chi non ha risparmiato critiche all’Amministrazione – E permettetemi di sottolineare la singolarità degli eventi che in prima persona ho vissuto dalla presentazione del bilancio previsionale nell’aprile del 2021, alle prescrizioni a cui abbiamo dovuto dare corpo anche grazie all’aiuto dell’IFEL di ANCI e fino all’epilogo doloroso del dissesto deciso dalla Corte dei Conti nel 2023 e il fallimento di Teateservizi – Noi non ci siamo mai arresi di fronte a questa mole di criticità, avremmo potuto farlo anche per la vulnerabilità amministrativa di un Comune trovato alla preistoria per tecnologia e servizi e con tante e imponenti carenze di personale, a parte i debiti – precisa il comunicato. Invece abbiamo concentrato sforzi e forze per redigere un bilancio previsionale e un DUP che sono il primo passo di uscita dai guai e un importante documento scritto insieme agli uffici a cui va il nostro più sentito ringraziamento, perché il progressivo riequilibrio dei conti si ottiene con il lavoro delle persone, prima che con le vicissitudini della politica – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie a quanto fatto in questi mesi convulsi, questa Amministrazione potrà cominciare a lavorare fattivamente, fornendo alla città le risposte che merita – si legge sul sito web ufficiale. Ci aspetta un anno e mezzo di duro lavoro e occorrerà una squadra forte e soprattutto disposta a lavorare compatta, ci concentreremo su una serie di risultati importanti e attuabili e per realizzarli avrò necessità di una maggioranza coesa e motivata – Chieti lo merita”.

