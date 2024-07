Consiglieri aquilani: tavolo su bivacco ex Lubrano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Prosegue l’attività dei consiglieri regionali aquilani per rendere esecutiva la legge regionale che ha disposto le somme per la messa in funzione del bivacco ex “Giorgio Lubrano”, oggi intitolato alla memoria di Piergiorgio Desiati – Questa mattina, all’Aquila, nella sede del Consiglio regionale, si è tenuto, infatti, un incontro di coordinamento tra politici, tecnici e protezione civile, allo scopo di definire i passaggi utili al trasporto in quota del bivacco e alla seguente installazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il tavolo operativo è stato promosso dai consiglieri Carla Mannetti (Lega), Pierpaolo Pietrucci (PD) e Massimo Verrecchia (FdI), che hanno riunito: il direttore dell’agenzia regionale di protezione civile dell’Abruzzo, Mauro Casinghini; il colonnello Marco Jovinelli, comandante del Comando militare Esercito Abruzzo Molise; l’associazione “I corridori del cielo”, nelle persone di Paolo Boccabella e Francesco Giancola – viene evidenziato sul sito web. “Ci siamo fatti promotori di questo incontro per consentire l’ avvio degli interventi amministrativi e logistici per fare in modo che il bivacco sia collocato in quota entro la fine del mese di settembre, in un’area individuata tra Monte Prena e Monte Camicia – E’ importante ripristinare in tempi celeri questo prezioso presidio di sicurezza, a servizio di camminatori e alpinisti amanti della montagna, – hanno dichiarato i tre Consiglieri – e per questo ringraziamo l’Agenzia Regionale della Protezione civile per la pronta disponibilità”. (com/red)

