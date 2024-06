Consiglio, ok a leale collaborazione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La seduta odierna del Consiglio regionale si è aperta con l’interpellanza del consigliere Silvio Paolucci sui ritardi nell’avanzamento di spesa dei fondi europei – precisa la nota online. Successivamente l’Assemblea ha proceduto alla convalida dei Consiglieri regionali eletti nella XII Legislatura – viene evidenziato sul sito web. E’ stato, inoltre, approvato il progetto di legge, su iniziativa del presidente Lorenzo Sospiri, “Modifiche alle leggi regionali 58/2023, 59/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”. Il testo ha la finalità di dare seguito agli impegni assunti dalla Regione Abruzzo nei confronti del Governo a modificare le seguenti leggi regionali: “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”, “Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle”, “Legge di stabilità regionale 2024”, “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”, “Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario”, “Disciplina concernente l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private”. Gli interventi sono mirati ad adeguare i testi ad alcune osservazioni formulate dai Ministeri della Cultura, Affari europei, dell’Economia e Finanze, dell’Istruzione, del Lavoro e Politiche sociali, della Infrastrutture e della Salute – Durante l’esame della proposta normativa, l’Aula, in accordo con il Presidente della Giunta regionale, ha deciso di stralciare l’articolo 2 riguardante la disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, rimandando alla prossima seduta utile la definizione della materia – si legge sul sito web ufficiale. Sono stati approvati due emendamenti, i cui primi firmatari sono la vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia e i consiglieri regionali Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco, sottoscritti dalla maggioranza e dai gruppi di opposizione, che stanziano somme pari a 5 milioni e 200 mila euro, trasferite ad Agea per l’erogazione di aiuti alle imprese agricole che hanno dovuto fronteggiare l’emergenza causata dagli attacchi di Peronospora; 2 milioni e 500 mila euro saranno destinati alla FIRA (Finanziaria Regionale Abruzzese), per la concessione di sostegni nel settore dell’agricoltura per abbattimento del tasso di interesse – Voto favorevole per i seguenti provvedimenti amministrativi: “Riapprovazione Rendiconto Finanziario 2023 del Consiglio regionale”; “Progetto Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi – Adozione definitiva e presentazione al Consiglio regionale”; “Approvazione Conto Consuntivo Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2023 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”.Approvata l’istituzione della “Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale”. A firmare la richiesta sono stati i consiglieri Lugini, Verrecchia, D’Incecco, Di Matteo e Scoccia per i quali – si legge nel documento indirizzato al presidente del Consiglio regionale – si rende opportuno e necessario procedere a un’attenta revisione delle norme statutarie e della legge regionale per l’elezione del presidente della Giunta e del Consiglio regionale, alla luce del mutato assetto politico a livello nazionale e regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, la maggioranza ha espresso voto contrario alla richiesta di procedere alla contestazione di incompatibilità del consigliere Quaglieri; la minoranza non ha partecipato al voto – riporta testualmente l’articolo online.

