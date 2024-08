Consiglio: ok Rendiconto 2023. Nuova seduta il 27 agosto

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo approva a maggioranza il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2023. I gruppi di opposizione hanno espresso voto contrario – recita il testo pubblicato online. Alla legge sul rendiconto è stato agganciato un emendamento che attribuisce alla neocostituita “Avvocatura regionale” le competenze connesse all’attività legislativa della Giunta – si legge sul sito web ufficiale. Lo scopo è di attivare un controllo preventivo sulla produzione normativa dell’Esecutivo e ridurre la possibilità di contenzioso costituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non arriva il Consiglio, invece, il progetto di legge sull’Assestamento al bilancio di previsione 2024-2026. La Prima Commissione, riunita in mattinata, ha chiuso la discussione generale ma ha rinviato gli approfondimenti sugli emendamenti – precisa il comunicato. Il presidente Lorenzo Sospiri, nel corso di una riunione dei Capigruppo fatta subito dopo la chiusura del Consiglio, ha dettato i tempi per il riesame della proposta normativa – si legge sul sito web ufficiale. La prossima Commissione Bilancio sarà convocata nella mattinata di martedì 27 agosto, nel pomeriggio si riunirà il Consiglio regionale – Nel corso seduta, sono stati approvati a maggioranza anche i progetti di legge che sanano i debiti fuori bilancio maturati dalla Regione in favore di Spray Record Snc e Sole 24 Ore Spa – si apprende dal portale web ufficiale. La maggioranza ha, inoltre, approvato il provvedimento amministrativo che rimodula uno degli interventi previsti dal “Programma triennale della viabilità regionale 2008-2010”. Con la variazione vengono destinati 850.000 euro, prima previsti per altra opera, agli “Interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento ed adeguamento della rete stradale di competenza provinciale: opere di messa in sicurezza della S.P. 66 – S.P. 67 – S.P. 68 – S.P. 90 – S.R. 82”. Approvato, con i voti della maggioranza e l’astensione dell’opposizione, la seconda variazione al bilancio del Consiglio regionale 2024/2026. Il provvedimento istituisce un nuovo capitolo di entrata denominato “Entrate da alienazione beni mobili – arredi” e regolarizza le entrate a destinazione vincolata e le coperture di spese obbligatorie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Rinviata alla prossima seduta la discussione sul provvedimento amministrativo dal titolo, “Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ) modifica al Piano Regionale Paesistico P.R.P. nell’ambito della procedura di approvazione del Piano Regolatore Esecutivo”. Infine, sono state discusse tre risoluzioni: la prima, licenziata all’unanimità, chiede all’Esecutivo di impegnarsi per scongiurare il declassamento dell’Ufficio dogane dell’Aquila – Voto unanime anche per il documento che riguarda l’area ex Fea di Pescara da adibire a parcheggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Respinta la risoluzione sulla potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma – si legge sul sito web ufficiale. A inizio seduta sono state discusse le seguenti interperllanze: “Situazione dell’hospice di Lanciano e della rete delle cure palliative in provincia di Chieti”; “Vertenze Denso e Sabino Esplodenti”; “Centri per l’impiego regionali”; “Trasferimento al Comune dell’Aquila di 1 milione di euro per fronteggiare l’incendio che ha interessato l’azienda ASM SpA”; “Attuazione del Programma GOL, analisi dei risultati e nuova programmazione”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it