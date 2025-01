Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aeroporto, Verrecchia replica ad Alessandrini

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La consigliera Erika Alessandrini si avventura troppo spesso in discussioni pretestuose, peccato che i miraggi siano prerogativa di chi ha governato negli anni passati – Come è noto, i lavori di allungamento della pista sono stati annunciati e avviati dal governo regionale guidato da Marco Marsilio che certo non fa il capocantiere: ciò significa che se durante lo svolgimento di tutti gli interventi necessari emergono criticità tecniche da risolvere piuttosto che operazioni ulteriori da compiere poiché funzionali ai lavori principali, come ad esempio le condutture del gas, è cosa più che comprensibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di fronte a ben oltre 20 anni di attesa, ritardi di qualche settimana appaiono poco rilevanti – precisa la nota online. E’ inoltre il caso di spiegare ad Alessandrini che non c’è nessuna esclusiva Ryanair: qualunque compagnia aerea può oggi atterrare su Pescara, godendo dello stesso beneficio dell’azzeramento delle tariffe aeroportuali – Si tranquillizzi pure, dunque, la consigliera del M5S perché le scelte discutibili sono tutte da ascrivere alle incompetenze del passato e le sue strumentali preoccupazioni saranno ancora una volta smentite dai fatti”. Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

