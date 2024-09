Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aggressione ospedale di Pescara, Lega: plauso alle forze dell’ordine

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Plauso all’operato delle forze dell’ordine e della magistratura per aver assicurato tempestivamente alla giustizia i responsabili del grave atto di violenza avvenuto, venerdì scorso, all’interno del reparto di Oncologia dell’ospedale di Pescara – Fatti del genere non sono tollerabili e non devono mai più accadere – si apprende dalla nota stampa. Ringraziamo questura, procura e prefettura per la immediata risposta data al personale e ai pazienti dell’ospedale e a tutti i cittadini, profondamente colpiti da quanto accaduto”. Così i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti sull’esito delle indagini che hanno portato a 3 arresti e 11 denunce – “Tolleranza zero – sottolineano – verso ogni forma di violenza e criminalità e massimo sostegno sempre alle forze dell’ordine per garantire la legalità e rendere tutto il territorio più sicuro”. (com/red)

