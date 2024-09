Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aggressione ospedale di Pescara, Lega: solidarietà a medici e infermieri

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Massima solidarietà agli operatori sanitari, vittime venerdì mattina di un grave atto di violenza mentre stavano svolgendo il loro servizio all’interno del reparto di Oncologia dell’ospedale di Pescara – Ad aggredirli, alla presenza dei pazienti, un gruppo di 40 persone – si apprende dalla nota stampa. Fatti del genere, diventati purtroppo sempre più frequenti in Abruzzo come nel resto d’Italia, non devono più accadere – Le strutture sanitarie non possono diventare luoghi di scorribande – si apprende dalla nota stampa. Non è accettabile che medici, infermieri e oss siano costretti a lavorare in un clima di terrore continuo – E’ pertanto, necessario, l’impegno di tutti e aumentare controlli e vigilanza”. Così i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti – “Un grande ringraziamento – sottolineano – va alle forze dell’ordine che sono immediatamente intervenute, riportando la situazione alla normalità. Dobbiamo fare in modo, ripeto, che episodi come quelli di ieri non si ripetano mai più. Piena solidarietà a tutto il personale sanitario”. (com/red)

