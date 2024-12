Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alcolici ai minorenni, Alessadrini: Porteremo a Questore e Prefetto le segnalazioni di familiari disperati

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Abruzzo Erika Alessandrini ha preso parte a una conferenza stampa per porre nuovamente l’attenzione su una problematica gravissima legata alla movida di Pescara: la somministrazione di alcolici ai minorenni: “Riceviamo numerose segnalazioni da parte di genitori e familiari profondamente preoccupati dell’impotenza rispetto ad un fenomeno pericoloso per i nostri giovani e per la comunità pescarese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alcuni esercizi della zona di Piazza Muzii e del centro storico somministrano alcolici a ragazzi di 14, 15 anni, in alcuni casi anche più piccoli, distribuendo cicchetti a pochi euro”. “È una situazione estremamente grave su cui non possiamo rimanere in silenzio né inerti – aggiunge la nota pubblicata. Riceviamo fotografie, video e persino referti del Pronto Soccorso che attestano casi di adolescenti prossimi al coma etilico – recita il testo pubblicato online. Questo è inaccettabile e, come Movimento 5 Stelle, coinvolgeremo già la prossima settimana sia il Questore sia il Prefetto, richiedendo un intervento tempestivo e costante per sanzionare quei gestori che, deliberatamente, infrangono la legge per ottenere guadagni facili a scapito della salute dei nostri ragazzi.” commenta la consigliera Alessandrini – precisa il comunicato. “Abbiamo il dovere di proteggere i nostri giovani e di promuovere un divertimento sano e rispettoso della salute pubblica – si legge sul sito web ufficiale. È altrettanto essenziale isolare quei gestori di esercizi pubblici che si rendono protagonisti di gravi illeciti, evitando così di gettare discredito su tutti quei proprietari e gestori che operano in maniera irreprensibile e professionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attraverso un intervento deciso delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della comunità, questi comportamenti devono essere fermati e puniti – precisa la nota online. Non possiamo permettere che il futuro dei nostri giovani venga messo a rischio da chi antepone il profitto alla legge e alla sicurezza dei nostri ragazzi – precisa la nota online. – aggiunge il consigliere comunale Sola – Il Movimento 5 Stelle si impegna a collaborare con le autorità competenti per garantire un intervento immediato ed efficace per arginare questo fenomeno, attraverso le azioni messe in campo dal comitato per l’ordine pubblico o attraverso l’operato di un tavolo interforze che riunisca Comune, polizia, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale, in collaborazione con i pubblici esercizi – precisa il comunicato. La tutela dei nostri giovani e del loro futuro rappresenta una priorità assoluta da garantire in modo intransigente e inflessibile – si apprende dalla nota stampa. ” concludono i consiglieri – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it