Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alessandrini (M5S) e Paolucci (PD): “Risoluzione per tutelare biblioteche e sale studio”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Una Risoluzione rivolta all’Assessore competente e al Presidente Marsilio per chiedere alla Regione Abruzzo di impegnarsi per la tutela e la rinascita delle biblioteche regionali, che da troppi anni soffrono a causa della carenza di personale e per l’inadeguatezza delle strutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il documento è stato illustrato questa mattina a Sulmona, contestualmente a una visita ispettiva che i consiglieri regionali di opposizione Silvio Paolucci ed Erika Alessandrini hanno svolto nei locali della Biblioteca G. Capograssi, che da anni sopperisce alla chiusura della storica sede di Palazzo Portoghesi – precisa la nota online. Presenti, oltre ai consiglieri regionali di opposizione, anche il Segretario regionale dei Giovani democratici, Saverio Gileno – riporta testualmente l’articolo online. “Nella Risoluzione – hanno spiegato Paolucci e Alessandrini – chiediamo alla Giunta Marsilio l’impegno a porre più attenzione alle biblioteche regionali e nello specifico di implementare gli orari di apertura, con particolare riguardo alla Biblioteca “G. Capograssi” di Sulmona, come sollecitato dalla popolazione studentesca locale – si apprende dalla nota stampa. La struttura, aperta al pubblico esclusivamente la mattina e solo due pomeriggi a settimana (dalle 15 alle 17:30), non garantisce un servizio adeguato alle esigenze degli studenti sulmonesi – aggiunge la nota pubblicata. Il personale, poi, è troppo poco: dal 2017 a oggi è passato da dodici unità a solo quattro – riporta testualmente l’articolo online. La Regione, a trazione Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, ha elargito, attraverso le leggi mancia, milioni e milioni di euro, ma per la situazione di Sulmona ha trovato zero risorse – si apprende dalla nota stampa. Eppure le biblioteche rappresentano degli avamposti di cultura, soprattutto nelle aree interne dove in assenza di altre strutture sono l’unico luogo per garantire spazi adeguati allo studio – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo, oltre all’implementazione degli orari, chiediamo di intervenire per garantire un servizio più efficiente, tramite l’assunzione di personale aggiuntivo, e il miglioramento tecnologico delle dotazioni, con investimenti e finanziamenti in tutto il territorio regionale” concludono – recita il testo pubblicato online. (com/red)

