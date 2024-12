Consiglio Regionale d’Abruzzo. Alessandrini (M5S) su accesso agli atti relativi all’Aeroporto d’Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ieri si è svolta l’attesa audizione in Commissione Vigilanza dei vertici della SAGA SpA, convocati per fare chiarezza sulla mancata ostensione degli atti relativi all’allungamento della pista dell’Aeroporto d’Abruzzo”. Lo scrive la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, Erika Alessandrini, che ha presentato in maniera puntuale tutti gli aspetti legati al diritto di accesso agli atti dei Consiglieri regionali, sottolineando “l’inaccettabile resistenza posta da parte della società partecipata”. “La trasparenza e l’accesso alle informazioni sono fondamentali per il corretto svolgimento del mandato di un mandato elettivo,” ha dichiarato la Consigliera Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. “È inaccettabile che la SAGA SpA, incaricata della gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo, impedisca l’accesso a documenti necessari a verificare il loro operato, ostacolando le funzioni di controllo e sindacato ispettivo dei Consiglieri, cui le società partecipate della Regione sono obbligatoriamente sottoposte, violando le prerogative che spettano per legge ai legislatori eletti.” “Gli interventi emersi nel corso della commissione e rivolti ai vertici SAGA, sia da parte di consiglieri di minoranza che di quelli di maggioranza hanno sgomberato il campo dalle strumentali interpretazioni operate dalla Saga e sono stati tutti orientati a ribadire il dovere, per gli Enti strumentali della Regione, di adempiere a quanto previsto all’art. 30 dello Statuto, in merito al diritto per i Consiglieri di avere tutti gli atti in loro possesso – riporta testualmente l’articolo online. Lascia l’amaro in bocca l’assenza in Commissione del Direttore Sorgi che, in quanto al vertice della macchina amministrativa di Regione Abruzzo, ha tra i suoi ruoli quello di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e, quindi, anche quello di vigilare affinché SAGA si comporti secondo i principi di trasparenza, lealtà e correttezza – Nel frattempo, anche il collega capogruppo Francesco Taglieri ha presentato una richiesta di accesso agli atti per ottenere i medesimi documenti da me richiesti – Restiamo in attesa, pertanto, che a seguito della Commissione di oggi SAGA non opponga ulteriori illegittimi dinieghi – aggiunge la nota pubblicata. Ci auguriamo che dismetta questo atteggiamento ostruzionistico nei confronti dei Consiglieri di minoranza perché ai cittadini dobbiamo corretta informazione e trasparenza – Non lascerò cadere nel vuoto questa vicenda finché SAGA non accetterà l’idea di essere sottoposta a un controllo nel bene e negli interessi di tutti i cittadini”, conclude la Consigliera pentastellata – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it