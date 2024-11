Consiglio Regionale d’Abruzzo. Anci , D’Incecco sulla elezione di Bucci e D’Amore

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Maurizio Bucci, sindaco di Gamberale, e Francesco D’Amore, sindaco di Fagnano Alto, eletti nel Consiglio nazionale dell’Anci, nel corso dell’Assemblea che si è tenuta a Torino – recita il testo pubblicato online. Un grande orgoglio e una grande soddisfazione per tutta la squadra della Lega Abruzzo – Bucci e D’Amore sono due amministratori validi e d’esperienza e sono certo che sapranno rappresentare al meglio gli interessi delle comunità locali – aggiunge la nota pubblicata. La loro elezione è il riconoscimento per il lavoro e l’impegno costante verso il territorio e i bisogni dei cittadini – Da parte mia e di tutto il partito, i migliori auguri di buon lavoro – recita il testo pubblicato online. Un grande in bocca al lupo anche a Stefano Locatelli, responsabile federale Enti Locali della Lega, confermato vice presidente nazionale dell’Anci con una nuova delega al turismo”. Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it