Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asl 1, la replica di Verrecchia a Pietrucci

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Imbarazzante, senza senso e tardiva è la dichiarazione del consigliere del Pd, Pierpaolo Pietrucci, a cui ormai piace solo comparire per polemizzare sulla stampa senza fornire il minimo contributo per la soluzione dei problemi – precisa il comunicato. La campagna elettorale si è conclusa con un’altrettanta imbarazzante sconfitta del centrosinistra che, però, persevera sul solco delle sterili accuse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Avrebbe potuto egregiamente, Pietrucci, unirsi alla richiesta di ispezione nei reparti ospedalieri citati nella nota di qualche giorno fa del Pd, tra l’altro senza firma di alcun esponente, in cui si dichiarava la mancanza di farmaci – precisa il comunicato. E invece si preferisce restare anonimi nel denunciare, non compiere alcuna azione e, addirittura, etichettare come ignorante chi opera per scongiurare l’eventuale gravità dell’accaduto – aggiunge testualmente l’articolo online. Agire nell’interesse dei cittadini, soprattutto intervenendo su reali o presunte criticità, essendo sistematicamente scherniti dal Pd, non può che farci piacere, perché certifica plasticamente due opposti modi di fare politica: chi risolve i problemi e chi ama apparire attraverso la polemica – si apprende dal portale web ufficiale. Il fatto stesso che il consigliere Petrucci abbia replicato dopo tre giorni dalla mia comunicazione, la dice lunga sull’attaccamento che ha al tema della sanità, diversamente sarebbe stato celere e soprattutto operativo – Comprendo che sia molto assorbito dalla sua attività primaria, quella di alimentare le polemiche ma non se la prenda se gli altri lavorano sul serio”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

