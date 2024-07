Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asl1, Verrecchia (FdI): “Falsi allarmismi del PD”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Le considerazioni sulla Asl 1 fatte dal direttore Ferdinando Romano, oggetto di un comunicato stampa a generica firma del Partito democratico, la dice lunga sull’uso strumentale che si fa dell’argomento – recita il testo pubblicato online. Le sue osservazioni, infatti, il direttore Romano le ha pubblicamente esposte nel corso della commissione Salute del Consiglio regionale, oltre 15 giorni fa e sono state oggetto di ampie discussioni – precisa la nota online. In merito alla carenza dei farmaci, inoltre, ho voluto prontamente chiedere informazioni alla direzione generale, potendo constatare l’assenza di responsabilità in capo alla farmacia ospedaliera – viene evidenziato sul sito web. Ma considerata l’importanza del tema e al fine di fugare qualsiasi dubbio, ho chiesto formalmente alla direzione stessa la possibilità di poter avviare un’attività ispettiva, soprattutto nei reparti menzionati nella nota stampa, al fine di acquisire la certezza della veridicità o meno dell’allarme lanciato – aggiunge testualmente l’articolo online. Perché la sanità è una questione seria, sulla quale si lavora quotidianamente per ottimizzarne organizzazione e performance, e che di certo non ha bisogno di infondati e politicizzati allarmismi”. Cosi, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

