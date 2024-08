Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asp1, Pepe: chiediamo risposte chiare sul futuro

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Ringrazio il Commissario Straordinario per l’onestà intellettuale con la quale ha ribadito l’attenzione da me dimostrata sulle problematiche della ASP1 nello scorso mandato, attraverso prese di posizioni pubbliche e visite in struttura per verificarne le reali condizioni. Pertanto accolgo volentieri l’invito e nelle prossime settimane tornerò a visitare la casa di riposo De Benedictis, in modo da constatare di persona le condizioni della Casa di riposo – recita il testo pubblicato online. Speriamo che questa volta, però, io non sia l’unico consigliere di questa provincia a fare visita: sarebbe utile ci fosse prima di tutto la maggioranza che sostiene Marsilio, affinché possa poi prendere le decisioni a cui è chiamata”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Dino Pepe che aggiunge: “Ciò che sorprende, infatti, è il modus operandi di Marsilio e dei suoi assessori, che ancora una volta mandano avanti altri a rispondere per prese di posizione rivolte alla pessima gestione lacunosa della giunta e della maggioranza di centrodestra regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con tutto il rispetto per il Commissario Canzio, ma la ASP1 avrà un futuro roseo, come meriterebbero i teramani, gli ospiti e tutti gli operatori, solo se la Regione prenderà coscienza dei problemi e non farà orecchie da mercante” continua il Consigliere Regionale del Partito democratico – riporta testualmente l’articolo online. “Al di là della pubblicazione dei bilanci dell’ASP1 richiesta dalla stessa Corte dei Conti, infatti, torniamo a chiedere risposte chiare e concrete sul futuro delle strutture di Teramo e della Vibrata – si legge sul sito web ufficiale. Risposte che comprendiamo non possa rendere un commissario colpevolmente lasciato senza portafoglio, ma proprio per questo è necessaria un’assunzione di responsabilità del centrodestra regionale – Dove sono finiti i 3 milioni promessi nel precedente mandato? Esiste un piano di rientro economico finanziario? Nelle prossime settimane, oltre alla visita sopracitata, metteremo in campo tutti gli approfondimenti necessari per dare futuro a questa azienda fondamentale per il nostro territorio” conclude l’ex assessore Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

