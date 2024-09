Consiglio Regionale d’Abruzzo. Autoclave, D’Incecco: Progetto Lega considerato modello da seguire in Calabria

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Contro la crisi idrica, in Calabria si propone il modello Abruzzo, quello voluto dalla Lega attraverso un progetto di legge che, tramite avvisi pubblici, l’ultimo dei quali scaduto il 31 agosto, concede contributi a fondo perduto alle famiglie per l’acquisto e l’installazione di autoclavi e serbatoi – precisa il comunicato. A invitare la giunta calabrese e il presidente Occhiuto a seguire l’esempio dell’Abruzzo e della Lega è addirittura il centrosinistra con il Pd. Ciò non può che farci piacere – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ la testimonianza del buongoverno della Lega, riconosciuto anche da chi ha posizioni politiche diverse, a favore dei cittadini, a cui l’acqua non dovrebbe mai mancare – si apprende dalla nota stampa. E per questo contiamo di ripetere l’iniziativa e quindi l’erogazione dei contributi anche nei prossimi mesi”. A sottolinearlo è il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco – “Le famiglie abruzzesi – spiega D’Incecco – hanno avuto sino a qualche giorno fa la possibilità di usufruire di contributi grazie ad un nostro progetto di legge (22/08/2022 n.26), approvato in Consiglio regionale nella scorsa legislatura – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto, finanziato con oltre 850 mila euro, ha come obiettivo fra l’altro quello di promuovere l’adeguamento e l’innovazione tecnologica del patrimonio residenziale esistente realizzato prima del 1990. E anche su questo il gruppo del Pd in Regione Calabria chiede di ripetere quanto fatto dall’Abruzzo e dalla Lega – si legge sul sito web ufficiale. Nel dettaglio – ricorda D’Incecco – il nostro progetto prevede un contributo a fondo perduto, erogato da Ersi, tra i 250 euro e i 1.500 euro per ciascun edificio idoneo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’augurio, a questo punto, è che anche le famiglie calabresi possano usufruirne e avere così un sostegno concreto”. (com/red)

