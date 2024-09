Consiglio Regionale d’Abruzzo. Festival dannunziano, Giancarlo Giannini sul palco dell’Aurum

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Giancarlo Giannini e Nicola Porro saranno domani, martedì 3 settembre, i due principali protagonisti della quarta giornata della sesta edizione del Festival dannunziano – Pescara è uno Spettacolo, che continua a vedere la partecipazione di grandi nomi del mondo della cultura e dello spettacolo – recita il testo pubblicato online. “L’annullo filatelico e la Notte dei Musei sono stati un successo straordinario con centinaia di visitatori che fino a mezzanotte hanno affollato il Museo Casa Natale d’Annunzio, il Museo Cascella, il Museo dell’800 e tutte le altre strutture del territorio – ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ideatore del Festival -. Ancora una volta il perfetto mix tra cultura e spettacolo, storia e musica, sport e intrattenimento, rappresenta la ricetta perfetta per rendere la nostra kermesse il Festival per eccellenza d’Abruzzo”. La quarta giornata, domani martedì 3 settembre, si aprirà alle 17 all’Aurum, Sala d’Annunzio, con due momenti dedicati al mondo della scuola, ovvero si partirà con la presentazione del progetto didattico realizzato su d’Annunzio dall’Istituto Comprensivo 4 – Scuola secondaria di primo grado Michetti-Pascoli, coordinati dalla dirigente Daniela Morgione e dalla docente Franca Berardi, e, subito dopo, il progetto del Liceo Classico ‘d’Annunzio’ e dall’ISS Alessandrini di Montesilvano con i docenti Emanuele Di Sante e Davide Pitocco – Ore 18 – Aurum – Sala d’Annunzio, presentazione del libro ‘Gabriele d’Annunzio – aggiunge testualmente l’articolo online. Luigi Pirandello – Cordialissimi nemici’ di Angelo Piero Cappello, modera Andrea Lombardinilo, Presidente del MuMi di Francavilla al Mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alle ore 19 – Aurum – piazzale Michelucci – La Parola della Critica su d’Annunzio con il Presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri e il giornalista Nicola Porro – recita il testo pubblicato online. Ore 21 – Aurum – piazzale Michelucci – Giancarlo Giannini nello spettacolo Teatrale-musicale ‘IO, il Cinema e d’Annunzio’ di e con Davide Cavuti e Angelo Valori.La serata è un omaggio al grande attore Giancarlo Giannini: verrà ripercorsa la sua straordinaria carriera e le sue collaborazioni con i più grandi registi del suo tempo – Nel corso dello spettacolo, Giannini racconterà del suo legame con l’Abruzzo, il rapporto con il regista Anton Giulio Majano negli sceneggiati «David Copperfield» (1966) e «…E le stelle stanno a guardare» (1971) e ci svelerà aneddoti e curiosità nel suo percorso artistico che lo ha visto protagonista anche in due pellicole della saga internazionale di “007”. Accanto allo straordinario attore, ci sarà il compositore e regista Davide Cavuti, che ha curato il recital e si esibirà alla fisarmonica con la Medit Orchestra diretta dal Maestro Angelo Valori e la partecipazione di Paolo Di Sabatino al pianoforte – recita la nota online sul portale web ufficiale. La produzione è di “MuTeArt produzioni”. Non mancheranno momenti legati alla poesia, in cui Giancarlo Giannini interpreterà alcune delle liriche di Gabriele d’Annunzio e di altri grandi autori del passato – Giancarlo Giannini nel corso della carriera si è aggiudicato nel 1973 il “Prix d’interprétation masculine” al “Festival di Cannes” per “Film d’amore e d’anarchia” e nel 1977 la candidatura all’Oscar al miglior attore per la sua interpretazione in “Pasqualino Settebellezze”, entrambi film diretti da Lina Wertmüller. Ha inoltre vinto sei David di Donatello, sei Nastri d’argento e cinque Globi d’oro – È anche noto per aver interpretato René Mathis nei due film della saga di James Bond “Casino Royale” e “Quantum of Solace”. Come doppiatore, ha prestato la voce a Al Pacino in buona parte della sua filmografia e Jack Nicholson in alcune delle sue interpretazioni più importanti – precisa la nota online. Il 6 marzo 2023 ha ricevuto una stella sulla ‘Hollywood Walk of Fame’ a Los Angeles.Il programma degli eventi è disponibile sul sito https://www.fondazionecrea – si apprende dal portale web ufficiale. it/festival-dannunziano/ dove sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per gli spettacoli che sono tutti a ingresso gratuito – (com/red)

