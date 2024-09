Consiglio Regionale d’Abruzzo. Festival dannunziano, serata finale con Stefano De Martino

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Gran finale oggi, domenica 8 settembre, per la sesta edizione del Festival dannunziano – Pescara è uno spettacolo: la presentazione dei progetti per il Campus dannunziano, la voce di Giulia Mazzoni e la verve di Stefano de Martino saranno alcuni dei momenti salienti che suggelleranno la conclusione della kermesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Una rassegna – ha commentato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri – che ha saputo trovare in modo eccellente il giusto mix tra cultura e spettacolo sempre all’insegna di Gabriele d’Annunzio – recita il testo pubblicato online. Lo abbiamo visto appena ieri sera con lo Stadio del mare di nuovo sold out, con migliaia di ragazzi che hanno ballato sulla musica di Dj Asco ascoltando i versi dannunziani declamati da uno straordinario Luca Ward. E lo abbiamo visto stamane con le centinaia di persone che alle 6 si sono ritrovate sulla spiaggia antistante il teatro d’Annunzio per il concerto ‘Alba Dannunziana’, una scommessa artistica dell’edizione 2024 che sicuramente ripeteremo – recita il testo pubblicato online. Mentre si è confermato il grande successo della Scudetto Cup, quest’anno vinta dal Milan nella finale contro la Fiorentina”.La nona e ultima giornata, domani domenica 8 settembre, si aprirà dunque alle 16 – Villaggio Fiv Porto Turistico – per la Premiazione dei vincitori dei Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio – Trofeo dannunzianoOre 17 – Sala Tosti – Aurum – Presentazione di ‘Verso un Campus sostenibile – Un giardino dannunziano al Polo Pindaro’, i risultati degli studenti e la proposta progettuale con il professore Alessandro Camiz e il rettore dell’Università d’Annunzio Liborio Stuppia – Ore 18 – Sala Tosti – Aurum – Presentazione del libro ‘D’Annunzio e lo sport’ di Elisa Di Rofi con Emilio LimoneOre 19 – Sala d’Annunzio– Aurum – Concerto per pianoforte di Giulia MazzoniGiulia Mazzoni con la sua musica originale che si distingue per il romanticismo e la ricchezza di sfumature, ha conquistato il mondo della musica classica contemporanea – Pianista e compositrice italiana, si è formata al Conservatorio G. Verdi di Milano – Si è esibita in tutti i teatri più importanti in Italia e all’estero, in particolare in Cina dove ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica esibendosi nei più importanti teatri dell’opera – si legge sul sito web ufficiale. Vincitrice di numerosi premi per il suo talento artistico (Premio Ciampi) e per il suo impegno sociale (Pegaso delle donne, Premio Umanità) ha pubblicato tre album contenenti sue musiche originali “Giocando con i bottoni”, “Room 2401” (Sony Music) dove ha collaborato anche con il M°Michael Nyman e l’ultimo album “YAS Your Anima System” (Warner), un progetto internazionale contenente musiche originali registrato tra Los Angeles, Praga e Firenze con la produzione del producer americano Thom Russo, vincitore di 16 Grammy Awards. Questo progetto è stato inserito e presentato all’interno della stagione del Maggio Musicale Fiorentino dove il 5 gennaio l’artista si è esibita accompagnata dall’Orchestra del Maggio diretta dal M° John Axelrod. Il programma proposto per domani prevede una selezione di musiche originali del M°Giulia Mazzoni tratte dagli album “Giocando con i bottoni”, “Room 2401” e “YAS Your Anima System”. È presente anche un omaggio a Philip Glass con il toccante “Truman Sleeps” e “Wildness”, tema centrale della colonna sonora composta da Giulia Mazzoni per il film “Anna” di Marco Amenta presentato all’ 80a Mostra del Cinema di Venezia e attualmente nelle sale italiane distribuito da Fandango – aggiunge testualmente l’articolo online. Ore 21 – piazza della Rinascita – lo spettacolo ‘Meglio Stasera’ di Stefano De Martino e la sua Disperata Erotica Band, accompagnati dalla Medit Orchestra, spettacolo scritto da Riccardo Cassini e Stefano De Martino – recita il testo pubblicato online. La regia è di Riccardo Cassini – precisa il comunicato. Le scene di Italo Grassi – precisa il comunicato. Luci di Marco Lucarelli – precisa la nota online. Costumi di Lisa Casillo – riporta testualmente l’articolo online. Direzione musicale e arrangiamenti di Pino Perris. Le Coreografie sono di Andrea Larossa – si legge sul sito web ufficiale. Regia di Riccardo Cassini – aggiunge la nota pubblicata. “Meglio stasera che domani o mai”, cantava negli anni ‘60 Miranda Martino in una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone – si apprende dalla nota stampa. E’ quello che pensa Stefano De Martino: stasera è proprio il momento giusto per venire a incontrarlo nella sua versione teatrale e trascorrere insieme un paio d’ore spensierate, nel senso letterale del termine ma soprattutto per conoscerlo meglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Forse, “conoscerli” meglio, perché non c’è un solo Stefano – recita il testo pubblicato online. C’è lo Stefano che racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo – recita il testo pubblicato online. C’è lo Stefano ‘crooner’: insieme agli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: “Non è mai una sola canzone per volta”. Insomma, un’offerta speciale armonica, elegante e intrigante – recita la nota online sul portale web ufficiale. C’è lo Stefano danzatore: nonostante – ma solo a suo dire – si sia accumulata un po’ di ruggine fra le giunture del ballerino di un tempo, è il momento di rimettersi in gioco, anzi, in ballo – recita il testo pubblicato online. E lo farà accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti colleghi di qualche stagione addietro: la sfida è lanciata – si apprende dal portale web ufficiale. C’è lo Stefano imprevedibile, quello dell’allegria e dei giochi in tv, quello che dialoga e empatizza: gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico – riporta testualmente l’articolo online. E infine c’è lo Stefano che… va be’ ma non possiamo dire tutto-tutto-tutto…Stefano De Martino ha fatto i primi passi nel settore della danza all’età di dieci anni – aggiunge la nota pubblicata. In gioventù ha lavorato come cameriere, barista, parcheggiatore, fruttivendolo e poi anche in un call center. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l’opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete, nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini – precisa la nota online. Vince un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii – precisa il comunicato. Dal 2010 è di nuovo ad Amici di Maria De Filippi, questa volta in qualità di ballerino professionista – si apprende dal portale web ufficiale. Nel frattempo lavora come insegnante di danza e coreografo – Nel 2011, nel balletto di Luciano Cannito Cassandra, interpreta il ruolo di Enea accanto a Rossella Brescia – Nel 2015 De Martino diventa supporter e conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi – aggiunge la nota pubblicata. Nello stesso anno è uno dei protagonisti di Pequeños gigantes, programma condotto da Belén Rodríguez andato in onda all’inizio del 2016 su Canale 5, capitanando la squadra “Gli incredibili”. A partire dal 2016 entra nel cast di Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5, in cui è uno dei mentori.Nel 2018 è l’inviato del reality show di Canale 5 L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi – aggiunge la nota pubblicata. Dal 2019 conduce su Rai 2 il programma comico Made in Sud, affiancato da Fatima Trotta, con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo – Nel medesimo anno ha condotto sempre su Rai 2 con Belén Rodríguez la Notte della Taranta, la finale del Festival di Castrocaro 2019 e, in sostituzione di Amadeus, presenta Stasera tutto è possibile, programma che condurrà anche negli anni successivi sempre su Rai 2. Nel 2021 è ritornato ad Amici di Maria De Filippi, con il ruolo di giudice, insieme a Stash e a Emanuele Filiberto, per poi essere confermato insieme ad essi anche per l’edizione successiva – viene evidenziato sul sito web. Dal 28 dicembre 2021 al 6 dicembre 2023 ha condotto in seconda serata su Rai 2 il suo varietà intitolato Bar Stella – Nell’estate 2022 ha condotto in prima serata su Rai 2 insieme ad Andrea Delogu la prima edizione del Tim Summer Hits. Il 4 giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona ha condotto Sarò con te – La festa del Napoli, lo speciale per lo scudetto del Napoli trasmesso su Rai 2 in prima serata – viene evidenziato sul sito web. È la voce narrante dell’ottava edizione de Il collegio – Il 26 dicembre 2023 ha condotto su Rai 2 Da Natale a Santo Stefano – riporta testualmente l’articolo online. Dal 2 settembre 2024, dopo l’abbandono di Amadeus alla Rai conduce il programma Affari tuoi, debuttando su Rai 1.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it