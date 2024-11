Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fiera tartufi, D’Incecco: Straordinaria occasione di promozione delle nostre eccellenze

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Una occasione straordinaria per promuovere e far apprezzare ancora di più una delle nostre eccellenze, qual è il tartufo d’Abruzzo, e allo stesso tempo per far conoscere le ricchezze e le bellezze del territorio aquilano e abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una vetrina strategica per l’intera regione”. A sottolinearlo il coordinatore regionale della Lega Abruzzo e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D’Incecco sulla Fiera internazionale dei tartufi, al via da oggi a L’Aquila, promossa dalla Regione Abruzzo, in particolare dall’Assessorato all’Agricoltura, guidato da Emanuele Imprudente, insieme all’Arap, nel ruolo di braccio operativo – riporta testualmente l’articolo online. “Quella che era una scommessa, – spiega D’Incecco – è diventata oggi realtà. E questo si deve all’importante lavoro che la Regione con il vice presidente Imprudente sta portando avanti per costruire un ‘Modello Abruzzo’ e valorizzare tutto quello che è il nostro territorio – Un territorio che può vantare prodotti di grande qualità. Sono sicuro che anche quest’anno la Fiera, in programma in piazza Duomo sino al primo dicembre, richiamerà migliaia di visitatori per le tante iniziative in programma e soprattutto per l’eccellenza e unicità dei nostri tartufi, che per anni hanno fatto la fortuna di altre regioni, che acquistavano nella nostra terra la materia prima”. (com/red)

