Consiglio Regionale, il comunicato. La garante Scalera al pranzo di Natale della casa circondariale di Teramo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La garante dei detenuti Monia Scalera si è recata ieri in visita alla Casa circondariale di Teramo per partecipare all’iniziativa “L’ALTrA Cucina… per un Pranzo d’Amore”, organizzata per il secondo anno dalla struttura diretta da Maria Lucia Avantaggiato – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’occasione Scalera ha potuto visitare la casa circondariale teramana, accompagnata dal vicecomandate della Polizia penitenziaria Giuseppe Pallini, e ha avuto modo di confrontarsi con i detenuti e il personale – si apprende dalla nota stampa. Nel pomeriggio la garante si è recata nell’istituto di San Donato per lo scambio degli auguri con la popolazione carceraria e gli agenti in servizio nella struttura pescarese – si apprende dalla nota stampa. Proseguono così le iniziative dell’autorità garante regionale al fine di stimolare un confronto costante che sarà elemento imprescindibile nel corso del suo mandato – recita il testo pubblicato online.

