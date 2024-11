Consiglio Regionale, il comunicato. La settimana politica all’Emiciclo (25-29 novembre 2024)

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 26 novembre, alle ore 10, con la seduta della “Prima Commissione Bilancio” per l’espressione dei pareri finanziari sulle proposte emendative presentate al progetto di legge n. 30/2024, “Disposizioni in materia sociale, sanitaria, attività produttive, politiche della montagna, cultura e di natura istituzionale”. Il provvedimento è iscritto all’ordine del Consiglio regionale convocato, sempre nella giornata di domani, per le ore 11.Giovedì 28 novembre, alle ore 10, è convocata la Commissione di Vigilanza con due punti all’ordine del giorno: “Lavori di allungamento della pista dell’Aeroporto d’Abruzzo – Diniego richiesta atti”, su richiesta di Erika Alessandrini (M5S). Sul punto saranno ascoltati: Antonio Sorgi, direttore generale Regione Abruzzo; Luca Bruni, direttore generale SAGA e Luisa Del Proposto, RUP progetto – riporta testualmente l’articolo online. Secondo punto “Raddoppio ferroviario Pescara – Roma”, su richiesta di Antonio Di Marco (PD), con le audizioni di: Andrea Borgia, RUP progetto; Katia Colalongo, presidente comitato ComFerr; Enrico Dolfi, direttore divisione ferroviaria TUA S.p.A.). A seguire, alle ore 12, è convocata la “Seconda Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture” con il seguente ordine del giorno: progetto di legge n. 9/2024 di iniziativa consiliare Campitelli (FdI), “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica”; progetto di legge 14/2024 di iniziativa consiliare Verrecchia (FdI), “Modifiche alla L.R 8 marzo 2005, n.24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie); progetto di legge 12/2024 di iniziativa di Giunta regionale DGR n. 311/C del 4.06.2024, “Modifiche e integrazioni all’art. 25 della Legge Regionale 25 gennaio 2024, n.4” (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024). Su quest’ultimo punto saranno ascoltati: presidente Coldiretti Provincia di Teramo; presidente CIA Provincia di Teramo; presidente Confagricoltura Provincia di Teramo; presidente Copagri Provincia di Teramo; membro CdA dell’IZS “G. Caporale” Abruzzo e Molise; delegato regionale WWF Abruzzo; presidente dell’associazione Guide del Borsacchio); progetto di legge 15/2024 di iniziativa consiliare (Monaco, Menna, D’Amico, Cavallari, Pavone, Alessandrini, Paolucci, Pietrucci, Di Marco, Pepe) “Istituzione della Riserva naturale regionale ‘Lago di Bomba’”, (audizioni: Commissario liquidatore comunità montana Montagna Sangro Vastese; Sindaci dei Comuni di Atessa, Villa Santa Maria e Bomba); progetto amministrativo 96/2024, iniziativa di Giunta regionale DGR n.38/C del 18.01.2024, “Approvazione del Piano del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise ai sensi del comma 4 articolo 12 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991”; Risoluzione n. 1/2024 a firma dei consiglieri Blasioli – Paolucci (PD): “Cabina di trasformazione primaria in località Remartello di Loreto Aprutino e adempimenti di cui al D.lgs. 119/2021”; Risoluzione n. 3/2024 a firma del consigliere Taglieri (M5S): “Deviazione temporanea traffico veicolare pesante da SS16 ad A14”; Risoluzione n. 4/2024 a firma del consigliere Di Marco (PD): “Potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma lotto 1 e lotto 2: disposizioni urgenti per la tutela dei diritti dei cittadini coinvolti negli espropri ITALFERR-RFI tratta Manoppello-Scafa”.

