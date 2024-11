Consiglio Regionale, il comunicato. La settimana politica all’Emiciclo (4-8 novembre 2024)

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– La settimana politica si apre con la seduta della Quarta Commissione consiliare “Commissione per le Politiche Europee, Internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione Europea” convocata, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, in seduta congiunta con le Commissioni Bilancio, Territorio, Agricoltura e Sanità per domani, martedì 5 novembre – Il programma dei lavori seguirà il seguente orario: alle ore 10, Quarta Commissione congiunta con le Commissioni Bilancio, Territorio, Agricoltura e Sanità; ore 11.30, espressione del parere delle Commissioni Bilancio, Territorio, Agricoltura e Sanità; ore 13, seduta della Quarta Commissione per l’esame dei due provvedimenti: Indirizzi in materia europea per la predisposizione della legge europea regionale; Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei – Al termine della seduta congiunta, la Quarta Commissione proseguirà i lavori per l’approvazione della proposta di atto di indirizzo per la partecipazione della Regione all’attuazione dell’ordinamento europeo (annualità 2024). Alle sedute parteciperanno il Direttore della Direzione Generale della Giunta regionale, il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, il Responsabile dell’Ufficio Normativa Europea e Aiuti di Stato della Giunta regionale o i loro delegati.Alle ore 14:30 si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per organizzare i lavori consiliari in vista della prossima seduta – si apprende dal portale web ufficiale. Alle ore 15, è in programma la seduta della Commissione Bilancio per proseguire l’esame del progetto di legge, a firma Sospiri, “Disposizioni in materia sociale, attività produttive, cultura e di natura istituzionale ”. Sono previste le audizioni dei dei Direttori dei Dipartimenti Bilancio, Sociale e Sanità della Giunta regionale – Giovedì 7 novembre, alle ore 10, tornerà a riunirsi la Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, con il seguente ordine del giorno: progetto di legge, a firma Campitelli, “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica”; pdl, a firma Verrecchia, Modifiche alla L.R 8 marzo 2005, n.24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie); pdl, a firma Monaco, Menna, D’Amico, Cavallari, Pavone, Alessandrini, Paolucci, Pietrucci, Di Marco e Pepe, “Istituzione della Riserva naturale regionale Lago di Bomba” (audizioni: direttore del Dipartimento Agricoltura Elena Sico; dirigente del Servizio Foreste e Parchi della Giunta regionale Sabatino Belmaggio; responsabile dell’Ufficio Parchi e Riserva della Giunta regionale Serena Ciabò); pdl, di iniziativa di Giunta regionale, Modifiche e integrazioni all’art. 25 della Legge Regionale 25 gennaio 2024, n.4 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024); audizioni: Italia Nostra Abruzzo; Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi; Presidente Coldiretti Provincia di Teramo; Presidente Cia Provincia di Teramo; Presidente Confagricoltura Provincia di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Infine, saranno discusse due risoluzioni: la prima, a firma dei consiglieri Blasioli e Paolucci, sulla Cabina di trasformazione primaria in località Remartello di Loreto Aprutino; la seconda, a firma del consigliere Mannetti, sullo svincolo autostradale sulla A24 denominato “Tagliacozzo”.Alle ore 15 è convocato il Comitato per la Legislazione per l’esame del progetto di legge “Istituzione della Consulta dei giovani d’Abruzzo” e della legge regionale “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna” con le audizioni dei Sindaci di Castelli, Roccascalegna e Molina Aterno (in qualità di capofila Area Interna Gran Sasso – Valle Subequana).

