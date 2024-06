Consiglio Regionale, il comunicato. Lavori Consiglio: seduta aperta in nome di Thomas

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:L’Aquila, 26 giugno – La seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo si è aperta questa mattina con un minuto di silenzio in memoria di Thomas Luciani, il ragazzo ucciso a Pescara negli scorsi giorni – precisa la nota online. Una richiesta fatta dal consigliere segretario, Luca De Renzis, e condivisa dal presidente Lorenzo Sospiri – precisa il comunicato. Nella prima parte dell’Assemblea sono state discusse le interpellanze, “Procedura di valorizzazione area Ex Fea – Via Lungomare Matteotti Pescara” (Blasioli) e “Compartecipazione al Premio Internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzio” (Cavallari). L’Aula, inoltre, ha deciso con parere unanime di tutte le forze politiche, di rinviare in Commissione Sanità il progetto di legge di iniziativa popolare, “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019”. La scelta è dettata dalla volontà comune di approfondire il tema ed ascoltare ulteriori soggetti interessati – precisa la nota online. Il Consiglio avrà altri 12 mesi di tempo per esprimere il parere definitivo sul testo – aggiunge testualmente l’articolo online. La mattinata di lavori, prima della sospensione, si è chiusa con l’approvazione a maggioranza del provvedimento amministrativo che introduce la prima variazione al bilancio del Consiglio regionale 2024-2026. L’atto prevede la ripartizione delle somme dell’avanzo di amministrazione 2023, per un totale di 1.977.516,02 euro – Più di 200mila euro saranno destinati al fondo per l’adeguamento del contratto dei dipendenti del Consiglio, mentre la maggior parte della quota, circa 1 milione di euro, sarà destinata al fondo per la copertura delle iniziative legislative – (segue)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it