Consiglio Regionale, il comunicato. Lega: grande attenzione al territorio, al sociale e alle imprese

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Un contributo aggiuntivo di 100mila euro a favore dell’Arta per l’attuazione del programma “Abruzzo Regione del Benessere” che mira a creare un’offerta turistica qualificata, diversa, che guarda a benessere e all’eccellenza – si legge sul sito web ufficiale. Grande attenzione ai territori e ai parchi grazie all’approvazione della variazione di spesa per l’Ente Parco regionale Sirente-Velino per 150mila euro nel 2024, 180mila per il 2025 e 200mila per il 2026. E poi stanziamenti per la promozione dello sviluppo economico e turistico delle zone montane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto ciò senza dimenticare le famiglie abruzzesi e, quindi, il sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Rifinanziata, grazie ad una iniziativa della intera maggioranza, la legge regionale per il sostegno del caregiver familiare per 250mila euro per il 2024. Rifinanziata anche la legge (200mila euro per il 2024) che prevede interventi in favore delle famiglie che hanno un componente affetto da patologia oncologica o sottoposto a trapianto”. Così il capogruppo della Lega in Regione e presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco e il consigliere regionale del partito Carla Mannetti a proposito degli emendamenti da loro presentati e poi approvati nella seduta di ieri, del Consiglio sull’assestamento di bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Alcuni degli emendamenti portano la firma anche dell’assessore Emanuele Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La Regione Abruzzo – sottolineano D’Incecco e Mannetti – ancora una volta si è dimostrata sensibile e attenta alle esigenze che provengono dal territorio – recita il testo pubblicato online. Nessuno stanziamento a pioggia, come qualcuno ha provato a dire – Attraverso queste risorse e attraverso le leggi che sono state rifinanziate si andranno a sostenere, ad esempio, le attività dei nostri allevatori (254.858 euro per il 2024), le nostre imprese, il sociale, il turismo e la cultura – viene evidenziato sul sito web. E ciò nell’ottica di continuare a far crescere la regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per consentire il corretto funzionamento del servizio Utenti Motori Agricoli (Uma) – aggiungono – è stata autorizzata la spesa quantificata in 50mila euro per il 2024, 80mila euro per il 2025 e per il 2026. Sempre grazie ad un nostro emendamento, la figura del “guardiaparco”, che opera nel territorio del Parco Sirente-Velino, viene equiparata alla Polizia locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nell’ambito della valorizzazione delle bellezze ed eccellenze abruzzesi, sono stati erogati ulteriori contributi ad Arap per interventi destinati alla promozione della birra agricola e artigianale (50mila per ogni annualità dal 2024 al 2026), settore in forte espansione”. “Quello che abbiamo approvato è un documento finanziario corretto e trasparente che aiuta e continuerà ad aiutare i piccoli enti che hanno necessità. Uno strumento che tutela il territorio”, conclude D’Incecco – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it