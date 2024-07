Consiglio Regionale, il comunicato. Legge mancia, Verrecchia replica alla minoranza

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il professor D’Amico si accorge solo oggi che è stata approvata una legge qualche mese fa, passata al vaglio della compatibilità normativa anche dei vari Ministeri competenti, ma soprattutto ciò che stupisce maggiormente è che alla stesura della contestata legge cosiddetta ‘mancia’ hanno contribuito i suoi colleghi di opposizione, oggi con lui solidali in conferenza stampa, indicando anche quelle associazioni per le quali il leader del centrosinistra, D’Amico, dubita meritevolezza – La campagna elettorale è ampiamente terminata ma gli esponenti del Pd, con i compagni della sinistra, dimostrano ancora di non avere idee significative per la nostra regione se non quelle su cui hanno fatto leva per tentare di convincere gli abruzzesi, peccato però che abbiano dovuto soccombere proprio al loro democratico giudizio – riporta testualmente l’articolo online. E se neanche il recente voto è servito alle forze di opposizione per comprendere quanto sia per loro opportuno cambiare strategia e tematiche su cui argomentare, almeno sappiano che così facendo contribuiranno a garantire un futuro sempre più solido e duraturo alla coalizione di centrodestra”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

