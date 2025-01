Consiglio Regionale, il comunicato. Legge montagna: le Aree Interne dell’aquilano ascoltate dal Comitato per la Legislazione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– I rappresentanti delle Aree Interne “Valle del Giovenco-Valle Roveto” e “Piana del Cavaliere-Alto Liri” sono stati sentiti questo pomeriggio dal Comitato per la Legislazione, che continua l’approfondimento sull’attuazione della legge regionale, “Misure urgenti per lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”. Il confronto, mediato dalla presidente Carla Mannetti, ha visto protagoniti i sindaci di Lecce nei Marsi (comune capofila Area Giovenco-Roveto), Augusto Barile, e di Oricola (comune capofila Area Piana Cavaliere-Liri), Antonio Paraninfi – precisa il comunicato. L’Esecutivo regionale è stato rappresentato dal sottosegretario con delega al turismo, Daniele D’Amario che, in qualità di consigliere, è membro effettivo del Comitato – recita il testo pubblicato online. I Sindaci hanno esposto le principali difficoltà che vivono i territori interni, dalla carenza di personale sanitario, alle difficoltà delle amministrazioni comunali a garantire i servizi minimi per i cittadini – precisa la nota online. E ancora le istanze legate al turismo, alla valorizzazione dei patrimoni artistici e naturalistici, e alla gestione delle misure regionali e nazionali dedicate al ripopolamento – riporta testualmente l’articolo online. Una discussione ampia che ha coinvolto, a vario titolo, gli altri componenti del Comitato: Antonio Di Marco (PD), Erika Alessandrini (M5S), Luciano D’Amico (Patto per l’Abruzzo), Maria Assunta Rossi (FdI).Durante i lavori, ai sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono stati espressi i pareri favorevoli ai progetti di legge: “Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in amnbito universitario”; “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

