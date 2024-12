Consiglio Regionale, il comunicato. Lugini: Finanziamenti record per i piccoli comuni. Un passo cruciale per lo sviluppo locale

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “La legge regionale 34/2024 ha introdotto, attraverso un allegato, un pacchetto di interventi mirati a supportare le amministrazioni locali in settori strategici, offrendo soluzioni concrete a problematiche annose”. Così in una nota il consigliere regionale Ginapaolo Lugini, esponente della lista Marsilio Presidente, che ha espresso la propria soddisfazione “per l’approvazione dei finanziamenti, definiti essenziali per migliorare i servizi pubblici e la qualità della vita nei piccoli comuni – aggiunge la nota pubblicata. Tra le principali iniziative, spiccano i fondi destinati alla Piana del Cavaliere, una zona spesso in difficoltà per carenza di risorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per il comune di Carsoli, è stato stanziato un contributo significativo finalizzato alla riqualificazione urbana che prevede la realizzazione di un’area parcheggio nel centro cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo intervento mira a decongestionare il traffico, un problema che incide quotidianamente sulla mobilità locale – si apprende dalla nota stampa. Nel comune di Oricola, due progetti chiave hanno ricevuto sostegno economico: un contributo straordinario di 50.000 euro per la bonifica di una discarica abusiva di pneumatici, un atto fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica; e ulteriori 21.000 euro per il completamento dell’elisuperficie di soccorso, un’infrastruttura già avviata nella precedente legislatura ma mai ultimata a causa di difficoltà di bilancio – riporta testualmente l’articolo online. Questo passo consentirà di migliorare i servizi di emergenza nella zona – viene evidenziato sul sito web. Anche il comune di Rocca di Botte beneficerà di un finanziamento di 20.000 euro, destinato all’acquisto di un modulo abitativo da trasformare in un centro aggregativo per i giovani – precisa la nota online. Questa iniziativa punta a rispondere alla carenza di strutture sociali e a promuovere l’inclusione”. Lugini ha sottolineato che”questi interventi sono indispensabili per garantire un futuro ai piccoli centri, spesso gravati da una cronica mancanza di fondi per far fronte a spese straordinarie – Nonostante alcune critiche mosse verso questo tipo di provvedimenti, il consigliere ha ribadito che i contributi regionali rappresentano un supporto cruciale per superare situazioni di emergenza e rafforzare i servizi pubblici – precisa il comunicato. L’allegato alla legge 34/2024 si inserisce in un quadro più ampio di politiche regionali volte alla riqualificazione del territorio e alla promozione di uno sviluppo sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo approccio prevede non solo interventi immediati, ma anche strategie di lungo termine per contrastare l’abbandono delle aree rurali e migliorare la vivibilità complessiva dei territori marginali”. (com/red)

