Consiglio Regionale, il comunicato. Lugini su audizioni Aciam in Vigilanza: “Situazione grave e delicata”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Il consigliere regionale Gianpaolo Lugini, referente del gruppo consiliare “Marsilio Presidente”, è intervenuto a margine della Commissione Vigilanza di questa mattina, in riferimento al punto da lui richiesto dedicato alla situazione relativa alla società a partecipazione mista, 51% pubblico e 49% privato, ACIAM, alla sua situazione finanziaria ed alle preoccupanti ricadute sul territorio – “A seguito dell’audizione del Presidente della Società, del suo Amministratore Delegato e del Presidente del collegio dei Sindaci, del Direttore dell’Agenzia Regionale AGIR oltre a quella della Sindaca del Comune di Carsoli e del delegato di quello di Avezzano, i Consiglieri hanno espresso forte e motivate preoccupazioni circa la delicata situazione ed hanno auspicato veloci soluzioni da intraprendere nel pieno rispetto del dettato normativo in materia – scrive Lugini – Il Consigliere Verrecchia ha sollecitato l’intervento dell’Agenzia regionale AGIR circa il pronto coordinamento di tutti i Soci di parte pubblica al fine di addivenire ad una condivisa e produƫtiva soluzione”. In conclusione dei lavori il consigliere Lugini ha inoltrato formale richiesta circa la fornitura di ulteriore utile documentazione – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

