Consiglio Regionale, il comunicato. Ok PdL in Prima Commissione. In Comitato Legislazione confronto su sanità e aree interne

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – Due progetti di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, sono stati nel pomeriggio di oggi all’esame della “Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, presieduta da Vincenzo D’Incecco – recita il testo pubblicato online. Nel corso della seduta sono stati sentiti i funzionari del Dipartimento Territorio Ambiente, riguardo il primo provvedimento, per un debito legato al superamento del chilometraggio previsto nel contratto di noleggio di un mezzo, nel periodo straordinario dell’emergenza Covid-19. Sono stati poi ascoltati i responsabili del Dipartimento Salute, per il riconoscimento di un debito per un pagamento non attribuito, per mero errore tecnico, al legittimo beneficiario – recita il testo pubblicato online. Sui progetti di legge è stato espresso parere favorevole all’unanimità dei presenti, rappresentanti della maggioranza, perché le opposizioni hanno lasciato la seduta al momento della votazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La giornata politica di oggi si è chiusa con la seduta del Comitato per la Legislazione, convocato dalla presidente Carla Mannetti, per proseguire le audizioni sullo stato di attuazione della Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 (Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna). E’ stato sentito Mauro Petrucci, segretario regionale della Federazione dei medici di medicina generale, sia sull’apertura di ambulatori pediatrici che sull’assenza dei medici di base nelle aree interne – I Commissari stanno valutando la possibilità di attivare percorsi normativi da individuare per reperire risorse, in modo da incentivare la presenza stabile di medici di famiglia in questi territori, anche in collegamento con il Disegno di legge Montagna in corso di approvazione in Parlamento – recita il testo pubblicato online. E’ intervenuta poi Barbara Morganti, dirigente del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento Sanità, sulle difficoltà per raggiungere le aree disagiate in caso di emergenza, su tali questioni è stata sollecitata una relazione dalla presidente Mannetti –

