Consiglio Regionale, il comunicato. Oncologici e caregiver, Verrecchia: aiuti concreti alle famiglie

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ammontano a 200 mila euro le risorse predisposte per il rimborso in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica, e a 250 mila euro quelle per i caregiver di minori affetti da malattia rara e con disabilità gravissima, misure appena approvate, all’unanimità, dal Consiglio regionale “. Lo comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, che evidenzia come si tratti “di una iniziativa del gruppo consiliare FdI – gli altri firmatari sono Leonardo D’Addazio, Marilena Rossi, Luca De Renzis, Maria Assunta Rossi, Nicola Campitelli, Paolo Gatti, Francesco Prospero, e Luciano Marini e Giampaolo Lugini della lista Marsilio Presidente – e che ha visto la condivisione anche degli altri consiglieri di maggioranza – si legge sul sito web ufficiale. Con tali provvidenze – dichiara Verrecchia- si intende continuare a fornire un aiuto concreto alle famiglie che sostengono ingenti spese e rilevanti sacrifici per supportare i propri congiunti nel difficile percorso legato alla malattia oncologica, e a valorizzare il ruolo di cura del caregiver familiare”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

