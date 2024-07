Consiglio Regionale, la nota. Mannetti e D’Amico sollecitano Garante animali

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Nei giorni scorsi, è stata presentata al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri una richiesta bipartisan per avviare tutte le procedure di legge finalizzate all’istituzione del Garante regionale per i diritti degli animali – precisa il comunicato. Lo fanno sapere i consiglieri regionali Carla Mannetti (Lega) e Luciano D’Amico (Patto per l’Abruzzo), promotori dell’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. Il documento è stato sottoscritto anche dai consiglieri Pierpaolo Pietrucci, Massimo Verrecchia, Marilena Rossi, Gianpalo Lugini, Sandro Mariani, Enio Pavone, Francesco Taglieri, Giovanni Cavallari, Vincenzo Menna e Luciano Marinucci – precisa la nota online. “E’ quanto mai necessario istituire anche nella nostra regione tale figura – spiegano Mannetti e D’Amico – che ha l’importante compito di avviare una programmazione organica di interventi sul territorio finalizzata al benessere e alla promozione di buone pratiche per il rispetto dei diritti degli animali”. Il garante, come stabilito dalla legge regionale n. 35/2022, viene eletto dall’Assemblea legislativa regionale ed il suo mandato è espletato a titolo gratuito – recita il testo pubblicato online. (com/red)

