Consiglio Regionale, la nota. Marelli Sulmona, Il Movimento 5 Stelle al fianco dei lavoratori

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Il Consiglio comunale straordinario di Sulmona tenutosi questa mattina ha visto la grande partecipazione di operai, RSU, organizzazioni sindacali e rappresentanti delle istituzioni – precisa la nota online. Non possiamo che ritenerci soddisfatti del rinnovato impegno della classe politica abruzzese e del richiamo all’unità recentemente arrivato da alcuni esponenti del centrodestra – si apprende dal portale web ufficiale. Li stavamo aspettando, verrebbe da dire, ma preferiamo sorvolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo il dovere politico e morale di adoperarci per tutelare gli operai della Marelli, le loro famiglie, l’indotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Noi lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo – riporta testualmente l’articolo online. Consapevoli dell’importanza socio-economica della fabbrica di Sulmona per l’intero territorio abruzzese, oggi siamo a un punto di svolta: c’è da essere fermi e uniti nelle iniziative a difesa dei 460 lavoratori che vivono da anni nell’incertezza – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo è dare loro delle garanzie di lungo respiro, la tranquillità di un lavoro sicuro e dignitoso, il rispetto dei loro diritti – Oggi la politica abruzzese ha risposto compatta, con senso di responsabilità e dovere, consapevole che questi obiettivi potranno essere raggiunti solo pretendendo la presenza e il confronto con la grande assente di oggi: la proprietà Marelli – precisa la nota online. È doveroso che l’azienda chiarisca quali siano le prospettive, le eventuali strategie di riconversione e quale futuro attende i lavoratori grazie ai quali i risultati economici sono sempre stati importanti – precisa la nota online. A mancare sono stati gli investimenti di ammodernamento delle linee produttive che avrebbero garantito stabilità e una maggiore capacità di reazione ai cambiamenti del mercato – riporta testualmente l’articolo online. Per questo sarà fondamentale analizzare il nuovo piano industriale – Come deliberato dal consiglio straordinario, si convochi immediatamente un tavolo regionale guidato dal Presidente Marsilio senza escludere che la vertenza della Valle Peligna Marelli, alla quale si aggrega quella di Sodecia Raiano, possa essere trattata a livello nazionale sul tavolo del MIMIT dove, grazie alla sinergia con il ministro Urso e soprattutto della presidente Meloni, forte della sua elezione nel collegio aquilano, siamo certi di poter raggiungere i risultati da tutti auspicati oggi – precisa il comunicato. Il Movimento 5 Stelle ha fatto la sua parte e continuerà a farla, portando la voce dei lavoratori dei metalmeccanici della Valle Peligna in tutte le sedi istituzionali fino al parlamento europeo dove possono essere prese decisioni di più ampia portata per la crisi che investe tutto l’indotto europeo”. Così in una nota la consigliera regionale Erika Alessandrini, la senatrice 5 Stelle di Girolamo e il capogruppo in consiglio comunale a Sulmona, Angelo D’Aloisio – recita il testo pubblicato online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it