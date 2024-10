Consiglio Regionale, la nota. Mariani al Consorzio shopping Teramo centro: vi invito a un confronto

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il presidente della Commissione di Vigilanza Sandro Mariani ha inviato una lettera aperta al “Consorzio Shopping in Teramo Centro” per rispondere alle istanze sollevate e invitarlo a un confronto che consenta di trovare delle soluzioni – Questo il testo integrale: “Le nostre battaglie per la trasparenza in Sanità, contro le lunghe liste di attesa, per la giusta cura, per la mancanza di operatori sanitari, per la problematica del Traforo del Gran Sasso a protezione della nostra acqua, a tutela del nostro territorio sono fatti reali, testimoniati da quella cronaca di eventi che voi stessi mi riconoscete – si apprende dalla nota stampa. Comprendo e apprezzo il vostro sentimento costruttivo e non polemico, moto d’animo contrario al vostro spirito che appartiene agli uomini senza visione – Sono sicuro che insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Teramo, Marco Di Marcantonio, di cui apprezzo la preparazione e il senso di responsabilità, e unitamente al Sindaco Gianguido D’Alberto vogliate raccogliere il mio invito ad un momento di confronto basato sull’interlocuzione e alla sola ricerca di soluzioni e non di polemiche e chiacchiericcio – riporta testualmente l’articolo online. In ultimo, nel ricordare il mio essere uomo pragmatico, devo sottolineare che al momento non ricopro alcun ruolo amministrativo nel Comune di Teramo ma sono a vostra disposizione per trovare un comune denominatore e la giusta sintesi ai problemi complessi che attraversano la città in un periodo cruciale per il suo futuro”. (com/red)

