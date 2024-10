Consiglio Regionale, la nota. Mariani: domani sopralluogo alle palazzine Ater di Teramo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Presidente della Commissione Vigilanza in Consiglio regionale Sandro Mariani ha convocato per domani mattina, mercoledì 9 ottobre, dalle ore 10:15, un sopralluogo presso le palazzine di Ater Teramo site in via Balzarini e via Adamoli – aggiunge la nota pubblicata. La visita ispettiva era stata decisa dai componenti nel corso della seduta della suddetta Commissione di giovedì 19 settembre nel corso della quale venne affrontata la discussione sullo stato della ricostruzione del patrimonio di Ater Teramo post sisma e sullo stato delle palazzine di via Balzarini – precisa il comunicato. “Con questo sopralluogo, richiesto e fortemente voluto da tutta la Commissione per toccare con mano la situazione in cui versano gli alloggi Ater in oggetto, puntiamo a fare chiarezza sui vari spunti emersi nel corso della discussione di questo delicato punto – dichiara il presidente Sandro Mariani – che svolgerà la visita accompagnato dai componenti della Vigilanza – viene evidenziato sul sito web. “A seguire sarà riconvocata la Commissione Vigilanza così da poter riprendere, con maggiori dati e avendo verificato lo stato degli immobili, l’analisi di queste tematiche”. (com/red)

