Consiglio Regionale, la nota. Martedì 10 dicembre prossima seduta del Consiglio regionale: il programma dei lavori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Il Consiglio regionale è convocato per martedì 10 dicembre, alle ore 11:30, presso l’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila – Il programma dei lavori prevede ai primi punti l’esame di tre Provvedimenti amministrativi: “Bilancio di previsione triennio 2025- 2027 del Consiglio regionale”; “Modalità di assegnazione e di gestione delle risorse nel PSR 2022-2024 – Criteri di ripartizione – punto 6 del fondo per l’integrazione socio-sanitaria – F.I.S.S.”; “Proposta al Consiglio regionale di approvazione del piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia – anno 2023”. Seguirà l’esame e la votazione sul progetto di legge, “Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo”.

