Consiglio Regionale, la nota. Monaco: Anche per la Costa dei Trabocchi la denominazione di un’uscita autostradale.

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Depositata da Alessio Monaco, presidente del gruppo AVS, una proposta di Risoluzione in Consiglio Regionale per impegnare il Presidente Marsilio e l’Assessore delegato in materia a richiedere alla società Autostrade SpA la modifica della denominazione dell’uscita autostradale della “A 14” “Val di Sangro” in Uscita “Val di Sangro – Costa dei Trabocchi”. “Lo sviluppo turistico che ha caratterizzato negli ultimi anni la Costa dei Trabocchi con la sua Via Verde ha creato una nuova identità territoriale, che può e deve essere ulteriormente rafforzata anche attraverso la modifica del nome dell’uscita autostradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La particolare vocazione turistica dimostrata dalla nostra costa teatina, con le piste ciclopedonali e le infrastrutture , si inserisce nel più ampio progetto di Abruzzo Regione Verde d’Europa – Una iniziativa capace di utilizzare il flusso di transito sulla autostrada “A14” , in entrambe le direzioni, per far conoscere al massimo una perla del nostro Abruzzo – recita il testo pubblicato online. (com/red)

