Consiglio Regionale, la nota. Monaco: In Vigilanza si discuterà del Piano di dimensionamento scolastico

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Sarà convocata per il prossimo 12 dicembre la Commissione di Vigilanza, come da me richiesto, per discutere il Piano di Dimensionamento Scolastico 2025/2026 approvato dalla Giunta Regionale, con delibera 782 del 26/11/24, che ha drammaticamente accorpato le dirigenze di vari istituti della Provincia di Chieti – precisa la nota online. Saranno ascoltati: l’Assessore delegato, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Presidente della Provincia di Chieti, i Sindaci dei comuni territorialmente interessati e tutti i portatori di interesse . Chiederemo la revoca del citato provvedimento a tutela delle istituzioni scolastiche danneggiate specie quelle appartenenti alle aree interne svantaggiate”. Lo comunica il consigliere regionale di AVS Alessio Monaco – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

