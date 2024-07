Consiglio Regionale, la nota. Monaco nominato nel Comitato del Premio Mazzarino

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Felice di ricevere dal Consiglio regionale l’incarico di componente del Comitato del Premio internazionale di cultura politica ‘Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino’, perché mi consente di immergermi di nuovo nel pensiero politico, sempre attuale, del cardinale Mazzarino che offre nel suo macchiavellico ‘Breviario dei Politici’. insegnamenti che dovremmo recepire, in particolar modo in questo periodo, dove si ravvisa una enorme mancanza di stile nella politica – si legge sul sito web ufficiale. Il grande politico abruzzese, ha sempre invitato alla pace e alla mitezza nei modi della politica, sia in Francia che nell’intera Europa del seicento – recita il testo pubblicato online. Onorato di poter tornare nella grande Pescina dei Marsi, culla di tanti illustri concittadini”. Lo dichiara il consigliere regionale di “Alleanza Verdi Sinistra”, Alessio Monaco –

