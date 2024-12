Consiglio Regionale, la nota. Monaco presenta risoluzione sull’attivazione del servizio psicologico

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il 27 agosto 2024 è stato approvato il finanziamento per l’annualità corrente e per gli altri due anni successivi, della legge 08.10.2022 n. 28 “Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni.” Il regolamento, approvato in Giunta il 08.10.2024 prevede che una volta conclusosi l’iter amministrativo siano le singole quattro Asl a stilare e promulgare i bandi per redigere una prima graduatoria provvisoria, al fine di avviare il servizio – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo chiesto, raccogliendo le giuste istanze degli ordini professionali, in particolare degli Psicologi, che la Giunta Regionale e per essa l’Assessore alla Salute, solleciti le Asl ad attivare l’iter per giungere alla promulgazione dei bandi nel più breve tempo possibile, considerando che si tratta di un regime convenzionale e non vi sono modifiche ai Piani di fabbisogno del personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo psicologo delle cure primarie è una figura imprescindibile per poter affrontare il crescente di disagio psicologico in aumento presso ogni fascia di età e contesto geografico – riporta testualmente l’articolo online. La regione Abruzzo è una delle sette regioni ad avere legiferato in tale senso; in Campania, ad esempio, questa figura è già operativa da oltre un anno con risultati ampiamente positivi per quanto riguarda il contenimento del disagio psicologico e il contributo al lavoro dei medici di base”. Così in una nota il consigliere regionale di AVS Alessio Monaco – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

