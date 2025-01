Consiglio Regionale, la nota. Monaco su dimensionamento scolastico regionale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La seduta della Commissione di Vigilanza che si è tenuta oggi in Consiglio Regionale, nonostante l’assenza dell’Assessore regionale Santangelo, ha evidenziato ancora di più l’esclusiva responsabilità politica della Giunta regionale sulle sciagurate scelte relative al dimensionamento scolastico regionale 2025/2026. Una decisione che offende e penalizza le realtà scolastiche e territoriali dell’intera Provincia di Chieti e soprattutto delle aree interne e svantaggiate”. E’ quanto afferma il consigliere regionale Alessio Monaco che aggiunge: “Lo stesso Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Nardocci, ascoltato in audizione, rispondendo a una mia domanda, ha confermato che la normativa vigente con una volontà politica diversa avrebbe consentito il mantenimento della autonomia degli Istituti comprensivo “B. Croce di Quadri” e Alberghiero “Marchitelli” di Villa Santa – si legge sul sito web ufficiale. Si continua a predicare bene e razzolare male ponendo in essere provvedimenti scellerati che danneggiano il futuro dell’Abruzzo e delle nuove generazioni”, conclude Monaco – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it